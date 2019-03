„Die Summe der subjektiven Bewertungen führt zu einem objektiven Ergebnis.“ Nahezu philosophisch leitete Sommelier Alexander Höchtl die diesjährige Weinverkostung ein, die wie immer in seinem Gasthaus „Poldiwirt“ stattfand.

Winzer, Wirte und Weinkenner trafen sich an zwei Nachmittagen, um den „Garser Wein“ aus einer ganzen Reihe von Proben herauszukosten. Beachtliche 27 Rot- und 64 Weißweine waren von Kamptaler Winzern eingereicht worden, wobei eine kleine Gruppe schon eine Vorselektion vorgenommen hatte. „Schließlich soll ja ein Wein Sieger werden, der zu Gars passt“, begründete Höchtl, warum schließlich 15 Rote und 18 Weiße in die engere Wahl kamen.

Bürgermeister Martin Falk, nicht nur Ideengeber für dieses typische heimische Produkt, von dem jährlich rund 6.000 Flaschen verkauft, verschenkt – und sicher auch getrunken – wurden, sondern auch mit einem ausgezeichneten Sensorium ausgestattet, erinnerte an den ersten „Garser“: „Wer weiß noch, dass es 2006 war, als wir mit ,Ita‘ (benannt nach der Gemahlin Leopolds II. und Mutter des in Gars geborenen Heiligen Leopold; Anm.) damals mit Weinpatin Christa Kummer auf dem Dreifaltigkeitsplatz die erste Weintaufe gefeiert haben?“

„Garser Wein“: 13. Taufe wieder am Ostermontag

Die Frage war eher hypothetisch, denn der 11. 11. 2006 ist den meisten Verkostern noch in guter Erinnerung und zwischen den einzelnen Kostproben wurde so mancher Jahrgang und so manches Ereignis bei den Taufen bisher – am Ostermontag steht die 13. an – wieder in Erinnerung gerufen.

Wurde in den meisten der bisherigen Weinsegnungen der bzw. die Winzer, der Künstler, der die Etiketten gestaltet, und der Taufpate geheim gehalten, wurde heuer – eher unüblich – fast alles verraten. Die Weinpatin wird am 22. April Angelika Niedetzky sein, der Künstler Hans Groiß. Niedetzky („Ich hab so etwas erst einmal gemacht, vor ein paar Jahren in Falkenstein.“) ist vielen bekannt als Kabarettistin sowie Bühnen- und Filmschauspielerin, im vergangenen Jahr wirkte sie in der Sommernachtskomödie Rosenburg bei „Monsieur Claude und seine Töchter“ mit.

Auch Bürgermeister Martin Falk, Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky, die diesjährige Weinpatin, und der Wiener Galerist Peter Coeln wissen nicht, wer die Winzer des heurigen „Garser Weins“ sind. | Rupert Kornell

Groiß, der Cousin von Horns Stadtpfarrer Pater Albert und dem Garser Steuerberater Werner Groiß, ist Architekt, wie es sein Vater war und dürfte sein künstlerisches Talent von seinem Großvater Robert Fuchs, der das bekannte Bild von der Unterzeichnung des Staatsvertrags gemalt hat, geerbt haben. Groiß zeichnet seit seiner Jugend Karikaturen und hat unter anderem bei „Ironimus“ Gustav Peichl studiert.

Als letztes Geheimnis verbleibt das nach den beiden Winzern. „Das wird auch bis zum Ostermontag nicht gelüftet“, sind sich Falk und Höchtl einig. Nur so viel sei verraten: Beide haben schon einmal gewonnen.