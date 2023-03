„Stechen“ entschied über Garser Wein-Sieger

„Mit rund 5.000 Flaschen Grüner Veltliner, 2.000 vom Rotwein und 1.500 Frizzante sind wir recht gut unterwegs“, sagte Alexander „Poldiwirt“ Höchtl, als er eine illustre Runde zur Verkostung des neuen Garser Weins begrüßte und auf die Erfolgsbilanz des im Vorjahr aus der Taufe gehobenen Tropfens aus dem Kamptal hinwies. Der Grüne Veltliner „Eva-Maria“ von Bernd Eisenbock aus Straß, der Merlot „Hilda“ von Hannes Anderl aus Lengenfeld und der „Sparkling Rosa“ von Jürgen Peter aus Gars (mit Weingärten in Maissau) fanden bei Weingenießern allgemein Anerkennung.

„Wir sind mittlerweile bei der 17. derartigen Aktion gelandet, und das zeigt, dass diese bei der Bevölkerung Anklang gefunden hat und findet“, konstatierte Bürgermeister Martin Falk, einer der Initiatoren dieser Idee. Das spreche für die Qualität der Weine.

Fast 70 Weine wurden von den Winzern eingereicht

Alexander Höchtl (links) und René Ogris waren die Vorkoster für knapp 70 Weine, 29 kamen schließlich in die Entscheidung. Foto: Rupert Kornell

Dass auch bei den Kamptaler Winzern diese Idee geschätzt wird, zeigt die Tatsache, dass fast 70 Weine, davon 45 Grüne Veltliner, alle Jahrgang 2022 und mit durchschnittlich 12,5 % Alkoholgehalt, eingereicht wurden. Beim Zweigelt waren es Jahrgänge zwischen 2019 und 2021.

29 Weine (17 weiße, 12 rote) kamen schließlich in die Endausscheidung und wurden von einem Dutzend weinaffinen Leuten in einer Blindverkostung getestet. Ein Kuriosum: Der Weißwein-Sieger musste in einem „Stechen“ ermittelt werden, weil es zwei punktegleiche Kostproben gab.

Am Ostermontag werden Sieger bekannt gegeben

Wer schließlich der Sieger war, ließen sich weder Höchtl noch Falk entlocken, nur so viel: „Es gibt einen neuen Namen auf der Siegerliste!“ Hingegen sei der Gewinner bei den Rotweinen ein Winzer, der schon einmal die Nase vorn gehabt habe. So wie bei der Premiere im Vorjahr wird es auch heuer wieder einen Frizzante-Sieger geben.

Wer die Gewinner sind, wird also noch geheim gehalten, ebenso der Künstler, der die Etiketten gestalten wird. Die Taufpatin ist mit der Autorin Brigitte Wenzina schon fix. Warum sie dafür ausgewählt wurde und welche Namen sie vergibt, davon wird auch erst am 10. April um 15 Uhr in der neuen Mehrzweckhalle der Schleier gelüftet.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.