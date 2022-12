Ehrungsfeier in Horn: Gold, Silber & Bronze vergeben

„Es ist ganz wichtig, dass wir zusammenkommen, um jene Leute zu ehren, die entscheidend mitgeholfen haben, unsere schöne Stadt Horn nach vorne zu bringen.“ So eröffnete Bürgermeister Gerhard Lentschig den Festakt im Museum, wo vor Landesrat Ludwig Schleritzko, aktuellen Mandataren, früheren Spitzenpolitikern der Stadt und hochrangigen Vertretern von Institutionen und dem Stadtamt die Ehrenzeichen in Gold, Silber und Bronze sowie Ehrenplaketten verliehen wurden.

„Wir haben eine herausfordernde Zeit hinter uns, aber auch die Zukunft steckt voll Herausforderungen, die es zu meistern gilt“, meinte Schleritzko. „Wir Politiker sind daher gefordert, offen für die Anliegen der Bevölkerung zu sein und ihr Vertrauen zu gewinnen. Jedenfalls sind wir entschlossen, Hilfe nicht nur zu versprechen, sondern sie auch wahr werden zu lassen. Und das haben Sie“ – damit wandte er sich an die Geehrten – „in ihren jeweiligen Ämtern getan und mit voller Kraft für die Stadtgemeinde gearbeitet.“

Ganz persönliche Worte für jeden der Geehrten

Lentschig hatte dann, bevor er die Auszeichnungen überreichte, für jeden ganz persönliche Worte zu ihren jeweiligen Funktionen und dankte für die Bereitschaft, sich für die Arbeit zum Wohl der Bevölkerung der Stadt und deren Weiterentwicklung eingesetzt zu haben.

Gemeinsam mit Schleritzko, Vizebürgermeister Heinrich Nagl, den Klubobleuten Reinhard Litschauer, Marco Stepan und Walter Kogler-Strommer sowie Stadtamtsdirektor Matthias Pithan überreichte er dann die Ehrenzeichen samt Urkunde und als kleines Schmankerl eine Schachtel mit dem neu kreierten „Horner Lebkuchen“.

Das „Ehrenzeichen in Bronze“ wurde schließlich an Andrea Dundler und Alexander Nerradt (beide ÖVP) übergeben, Christopher Maurer und Manfred Urbitsch waren entschuldigt, ebenso Ronald Zöchmeister – alle drei ehemalige FPÖ-Mandatare –, für den „Silber“ vorgesehen war. Das erhielten Franz Schleritzko, Maria Aufegger und Paul Klinger (alle ÖVP). „Gold“ gab es für Gregor Seidl, Wolfgang Welser (Lentschig: „Du warst das ,Enfant terrible‘ im Umweltbereich“), Eleonora Hentschke (SPÖ) und die fast 20 Jahre als Gemeinderätin tätige Christa Eckhard („Du hast immer die Interessen der Grünen hartnäckig vertreten.“

Höhepunkt: Verleihung der Ehrenplaketten

Und was steht noch über Gold? Die Ehrenplakette. Gleich vier Persönlichkeiten wurden damit ausgezeichnet. Alois Burger war 31 Jahre Ortsvorsteher in Breiteneich („Du hast diese Aufgabe immer mit viel Liebe, Nachdruck und Elan ausgeübt.“), dazu noch 15 Jahre Gemeinderat. Josef Rieffer brachte es auf 25 Jahre als Ortsvorsteher von Doberndorf, außerdem war er langjähriger Gemeinde- und Stadtrat („Es hat immer gestimmt, was er getan hat, er war immer präsent.“). 15 Jahre stand die Hornerin Gerda Erdner in der Öffentlichkeit als Gemeinde-, Stadträtin und Vizebürgermeisterin und prägte die Zusammenarbeit mit Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. Von 1987 bis zur Pensionierung 2020, also 33 Jahre, war die in Mödring wohnhafte Erna Schleritzko, die Mutter des Landesrats, als Stadtärztin und in fast allen Schulen der Stadt tätig („Du hast außerhalb der politischen Szene auf Horn geschaut!“).

Für dieses Quartett gab es spezielle Keramikbilder der Horner Künstlerin Margarethe Schlosser mit Ansichten von Breiteneich, Doberndorf, Horn und Mödring.

