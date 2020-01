Das Horner EKZ verliert mit Ende Jänner ein wichtiges Geschäft: Die Libro-Filiale sperrt mit 31. Jänner seine Pforten. Das bestätigte Libro-Geschäftsführer Michael Kremser auf NÖN-Anfrage.

Der Schritt erfolge aus wirtschaftlichen Grünen, sagte Kremser. Ein neuer Standort in Horn sei derzeit nicht in Planung. Die Rahmenbedingungen für wirtschaftlich operierende Handelsunternehmen würden zunehmend komplexer. Darum prüfe Libro laufend sein Filialnetz dahingehend, ob sich die lokalen Einkaufspräferenzen der Kunden verändern. Das sei branchenüblich und ein kontinuierlicher Prozess. „Jede Filiale in Österreich muss für sich wirtschaftlich bestehen können, natürlich entsprechend den regionalen Gegebenheiten. Wenn ein Standort aufgrund unterschiedlichster Gegebenheiten dem nicht mehr nachkommen kann, ist eine Schließung manchmal leider unvermeidbar“, sagte Kremser.