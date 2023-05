Der „Alte Meister“ stellt in Galerie Thurnhof aus

Oswald Liebhart ist Maler durch und durch. Geboren 1925 in Gastern absolvierte er das Gymnasium samt Matura in Waidhofen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Kriegsgefangenschaft absolvierte er ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste und ein Lehramtsstudium an der Uni Wien. Von 1953 bis 1985 war er als Professor am Bundesgymnasium Horn tätig.

Liebhart hat sein ganzes Leben der Kunst gewidmet. „Man kann sich der schöpferischen Kraft seiner Bilder nicht entziehen“, meinte Galerist Toni Kurz „Sie berühren, verzaubern uns und lassen uns seine Verbundenheit mit der Natur spüren.“

„Alter Meister“ ist die dritte Einzelausstellung des Künstlers, die in der Galerie Thurnhof gezeigt wird. Das Spektrum der präsentierten Werke umfasst bedeutende Werke, feine expressive Landschaften ebenso wie einfühlsame Portraits und prägende Stillleben, für die er so berühmt ist. „Die Vielseitigkeit Liebharts in seiner Motivwahl, der formalen Gestaltung und in den angewandte Techniken ist immer wieder überraschend und beeindruckend“, betonte Vizebürgermeister Heinrich Nagl in seiner Laudatio.

Oswald Liebhart ist trotz seinem hohen Alters noch immer künstlerisch tätig. „Malen ist eine schöne Tätigkeit. Ich kann schwer gehen, aber malen: Das geht immer noch“, sagte Oswald Liebhart unter tosendem Applaus des Vernissage-Publikums.

Die Ausstellung Oswald Liebhart „Alter Meister“ ist bis 1. Juli, jeweils Freitags 15 bis 16 Uhr und Samstags, 10 bis 17, Uhr bei freiem Eintritt im Kunstverein Horn zu besichtigen.

