Galerie Piffl: Kunst und Wiener Gstanzl

In der Galerie „art-studio EP“ von Erich Piffl „rennt der Schmäh.“ Andrea und Erich Piffl boten etwas, das man nicht kaufen kann: Freundlichkeit, Humor und Lebensbejahung. Zu Gast bei der exklusiven Vernissage mit Bildern von Margareta Winkelbauer (Acryl und Öl) und bei Wiener Gstanzl und mehr von Andrea (Gesang) und Erich Piffl (Akkordeon) erlebte die Besucher - darunter Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer, die Bürgermeister Gerhard Lentschig (Horn) und Niko Reisel (Meiseldorf) sowie Künstler Herbert Puschnik einen ganz besonderen Abend.

Erich Piffl und Margareta Winkelbauer erzählten im Gespräche über die kreative und unkonventionelle Realisierung der Ausstellung und der Galerie. Außerdem gaben der Galerist, Künstler und Veranstalter mit seiner Andrea für das Publikum Wiener Gstanzl zum Besten - und auch die Gäste durften mitsingen. Im Anschluss an einen künstlerischen und musikalischen Abend wurden die Gäste zudem kulinarisch verwöhnt. Die Ausstellung in der Galerie „art-studi EP“ in der Piaristenpassage ist bei freiem Eintritt während der Öffnungszeiten der Galerie zu besichtigen