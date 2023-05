Malerin aus Leidenschaft stellt in Harmannsdorf aus

Annemarie Reinbacher ist mit dem Herzen Aquarellistin. Die Hollabrunner Künstlerin stellte in der Galerie Weyrich & Weyrich in Harmannsdorf aus.

„Es ist unglaublich, was das Malen mir in den letzten Jahren an Freude geschenkt hat und auf diese Weise in meinem Leben eine der schönsten Bekanntschaften darstellt“, lässt Reinbacher gleich einmal zur Begrüßung im Rahmen der Vernissage wissen. Seit vielen Jahren stellte die autodidaktische Künstlerin ihre Bilder unter anderem im Bezirksmuseum Donaustadt, der Galerie Kultur.Punkt Hardegg, in der Ordination Krammer in Wien, im Nationalparkhaus Hardegg und im Retzer Rathaus aus.

Begonnen hat Reinbacher mit gegenständlicher Aquarell-Malerei. Die nun gezeigte Einzelausstellung mit aussagekräftigen Bildern und starker Farbigkeit ist im Mai während der Öffnungszeiten der Galerie Weyrich & Weyrich bei freiem Eintritt zu besichtigen.

