Vernissage Raiba wird zur Galerie

Galerist Josef Fiedler mit seinen Künstler-Kollegen Ines Fiedler, Gabriela Hohenegger, Willibald Zahrl, Ludmila Zhantalai und Sabine Moser (von rechts). Foto: Rupert Kornell

S eit über zwei Jahrzehnten ist „Kunsthandwerker“ Josef Fiedler - so die Selbstbezeichnung - eine fixe Größe in der Garser Kunstszene. Jetzt stellt er mit Kollegen in der „Garser Galerie“ aus.

Nachdem Bankstellenleiter Walter Slavik seiner Freude Ausdruck verliehen hatte, dass die Raiba Gars wieder Kunstinteressenten offensteht und Josef „Sepp“ Fiedler eine Hundertschaft an Gästen in der „Garser Galerie“ im Obergeschoß der Bank begrüßt hatte, lag es an Bürgermeister Martin Falk, seit 2001 treuer Begleiter Fiedlers bei seinen Ausstellungen, seine Gedanken zum Künstler und zur Kunst darzulegen. „Ich danke Sepp Fiedler, dass er nun schon zum 20. Mal hier seine Werke präsentiert“, so Falk und beantwortete sie von ihm aufgeworfenen Fragen „Was ist, was kann Kunst?“ selbst: „Es gibt keine gültige Antwort. Auf jeden Fall soll sie Menschen verbinden und alle Sinne ansprechen. Das ist ihm und seinen Künstlerkollegen immer gelungen.“ Fiedlers Werke und die der angesprochenen Kollegen Willibald Zahrl, Sabine Moser, Gabriela Hohenegger, Ludmila Zhantalai sowie seiner Enkeltochter Ines Fiedler fanden großen Anklang und sind bis auf weiteres zu den Banköffnungszeiten zu sehen. Der Erlös des Benefizabends wird, so „Mohnzuzlerprinzessin“ Manuela Ehrenberger, für die von ihr initiierte Aktion verwendet, die diesmal einem Geschwisterpaar, das beide Elternteile verloren hat, zugute kommt. Auch Bürgermeister Martin Falk unterstützte durch den Kauf von Losen die Aktion "Mohnzuzlerprinzessin", die getragen wird von Manuela Ehrenberger sowie Martina und Werner Schlüter. Foto: Rupert Kornell