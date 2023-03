Vier „Powerfrauen“ stellen in der Galerie Weyrich &Weyrich aus

„Die kreativen Powerfrauen“ Renate Hamernik, Marianne Nödl, Claudia Weyrich und Eva Hofbauer stellen ihre Arbeiten in der Galerie Weyrich &Weyrich vor und freuten sich über die kunstinteressierten Besucher.

Mit den Worten „vielfältig und fotorealistisch“ beschreibt Hamernik ihre Werke, die in Aquarelltechnik entstanden sind. Die Künstlerinnen gewähren anlässlich ihrer Gemeinschaftsausstellung einerseits Einsicht in ihr künstlerisches Schaffen, andererseits Einsicht in Landschaften und Flora. In den ebenerdigen Ausstellungsräumen der kleinen, aber feinen Galerie sind nicht nur regionale, sondern auch Künstler aus aller Welt gern gesehene Gäste.

Ob Aquarelle, Zeichnungen, Skulpturen oder Fotos, die Galerie Weyrich & Weyrich hat für jede künstlerische Form einen Platz. Organisiert werden die Kunstschauen von Claudia und Robert Weyrich: „Wir wollen vielen Künstlern die Möglichkeit bieten, hier bei uns in Harmannsdorf auszustellen. Und wir wollen auch eine Experimentierplattform sein.“

In der nächsten Ausstellung im April wird Sandra Gottwald ihre Werke präsentieren. Die Ausstellung ist jedes erste und dritte Wochenende im Monat, Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr, bei freiem Eintritt zu besichtigen.

