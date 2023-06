Wirtshauskultur in Gars erleben

„Viele Hände haben mitgeholfen, damit diese Ausstellung entstehen kann“, meinte Ausstellungskoordinator Rudolf Winglhofer bei der Begrüßung und wies gleich auf eine ungewöhnliche Aktion hin: „Eine ganze Reihe der Objekte, die hier zu sehen sind, kann man nach dem Ende der Sonderschau, das ist am 24. September, käuflich erwerben.“ Sein Vorgänger als Obmann, Anton Ehrenberger, gab eine Übersicht über die Entwicklung der Gaststätten in Gars, die vermutlich von der Babenbergerzeit im frühen Mittelalter bis heute reichen, mit Schwerpunkt auf die letzten Jahrzehnte, an die sich fast alle Besucher der Vernissage und ihre Erlebnisse in den Gasthäusern, auch an die, die schon geschlossen sind, erinnern. Für den musikalischen Rahmen der Eröffnung sorgte Werkelmann, Sänger und Kunstpfeifer Oliver Maar.

Bürgermeister Martin Falk sprach von einem Stück Heimatgeschichte, Kindheitserinnerungen an das Kracherl oder das Paar Würstel, als Jugendlicher möglicherweise sogar an den ersten Rausch, an Feiern von der Taufe bis zum Leichenschmaus, sprach aber auch die Probleme der heutigen Gastronomie an. Sein Aufruf: „Gars hat noch eine lebendige Wirtshausstruktur, wir sollten eventuellen Schließungen zuvorkommen und die Gasthäuser eifrig besuchen!“

Die Ausstellung „Wia z'Haus“ im Zeitbrücke-Muesum mit vielen Objekten, die in der Gastronomie verwendet werden, ist bis 24. September jeden Samstag, Sonntag und Feiertag von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr geöffnet.