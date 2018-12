Bereits im Juni wurde darüber diskutiert, jetzt ist es soweit: Ab dem 1. Jänner ist die Innenstadt auch an Samstagen von 8 bis 12 Uhr Kurzparkzone, dann darf nur mehr zwei Stunden das Auto – mit Parkscheibe versehen! – abgestellt werden.

„Das wurde so mit der Wirtschaft besprochen, im Verkehrsausschuss beraten und schließlich beschlossen, ich habe dann die entsprechende Verordnung, die natürlich vom Land abgesegnet wurde, erlassen“, erklärt Bürgermeister Jürgen Maier das notwendige Prozedere.

Der Anlass für diese Maßnahme war, dass – so wie an anderen Werktagen auch – Autobesitzer ihr Gefährt von einer Parklücke zur anderen bewegen und so zu „Dauerparkern“ werden, was logischerweise jenen, die einen Abstellplatz suchen, ein Dorn im Auge ist. Dem Wunsch des Handels wurde somit Rechnung getragen. „Für die Bewohner, die schon bisher eine Ausnahmegenehmigung hatten, ändert sich nichts, diese gilt künftig automatisch auch für die Samstage“, klärt Maier auf.

Die Betriebe im Zentrum erhalten von der Stadt nicht nur zusätzliche Parkscheiben, sondern auch Hinweistafeln mit „Parkuhr gestellt?“, um Autofahrer auf diese neue Situation aufmerksam zu machen.

Für die gibt es ein „Zuckerl“: „Im Jänner werden an den Samstagen die für die Parkraumüberwachung zuständigen Organe keine Strafzettel austeilen, sondern abmahnen“, so Maier.