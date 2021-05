Ein wichtiges Kapitel der jüngeren Garser Geschichte ist die Zeit der Sommerfrische, als meist Wiener mit Familie, Dienstboten, Sack und Pack im Kamptal über Wochen hinweg Urlaub machten.

Ein wichtiger „Zeitzeuge“ dieser Jahre ist das zum ersten Mal am 25. Juni 1910 erschienene „Garser Saisonblatt“, das allerdings mit Beginn des Ersten Weltkriegs eingestellt wurde und 1925 und 1927 jeweils nur eine kurze Wiederauferstehung feierte. Raimund Kiennast, der sich mit eben dieser jüngeren Geschichte seines Heimatorts beschäftigt, hunderte Fotos zusammengetragen und bereits zwei Bücher (2015 „Handel und Gewerbe in Gars … seit über 100 Jahren“, 2020 „Sommerfrische – am Fluss oder am See“) herausgegeben hat, darf von sich behaupten, alle Saisonblätter der ersten fünf Jahre sein eigen zu nennen.

Wie er dazu kam? „Schon meine Vorfahren haben alles, was ihnen wichtig schien, aufgehoben, ich setze gewissermaßen die Tradition fort“, erzählt er. Und dass er auch die allerersten Exemplare hat, ist sicher wohl auch darin begründet, dass sein Urgroßvater („Julius Kiennast der Ältere“) damals Bürgermeister von Gars war.

„Fremdenliste“: Wer wo wann Quartier bezog

Zehnmal pro Sommer, jeweils wöchentlich, 1914 allerdings kriegsbedingt nur mehr viermal, ist das sechsseitige Blatt, herausgegeben vom Verschönerungsverein, erschienen. Es erhielt vor allem Ankündigungen für die damals vielen Feste, für Theateraufführungen und Konzerte, Beiträge zur Ortsbildpflege, über den 1908 errichteten Kurpark, über die „Badeanstalt“, über Wanderwege und vieles mehr. Natürlich gab es auch Werbung, denn es musste ja auch finanziert werden.

Eine Besonderheit ist die „Fremdenliste“, wo genau zu lesen war, wer („Kommerzialrat mit Gattin, Kindern und Köchin“, „Tonkünstlerswitwe“, „Oberbaurat“, „Advokatengattin“) angekommen ist und wo Quartier bezogen wurde.

Dank Raimund Kiennast ist auch das erste, am 25. Juni 1910 erschienene „Garser Saisonblatt mit Fremdenliste“ – und selbstverständlich auch mit Werbung zwecks Finanzierung – erhalten. Demnächst wird darüber ein Buch erscheinen. Rupert Kornell

Diese Garser Besonderheit will Kiennast nun, illustriert mit vielen Bildern, demnächst in Buchform veröffentlichen: „Es ist als Ergänzung zur ,Garser Chronik‘ zu sehen, es geht um Schmankerln, nicht um eine wissenschaftliche Arbeit.“

Gedruckt wird das Buch bei der Firma Berger in Horn, womit Kiennast gleichsam zu den Wurzeln zurückkehrt. „Sämtliche Ausgaben des ,Garser Saisonblatts‘ wurden bei uns gedruckt“, berichtet Peter Berger, der Senior-Chef, bei einer Führung durch die alte Druckerei in der Stadt, wo noch heute die Maschinen („Alle sind einsatzbereit, sie stehen genau so da, wie wir sie 1977 bei der Übersiedlung ins neue Werk verlassen haben!“) zu sehen sind, die damals in Betrieb waren.