Feuerwehr Brunn: Spanferkel für Einsatzfahrzeug verspeist

Kommandant Robert Dintl zeigte sich Angesichts der Finanzierungskosten von 360.000 Euro für das neue Einsatzfahrzeug über den Zustrom der Gäste beeindruckt. „Land NÖ und die Gemeinde haben uns bei der Anschaffung großartig unterstützt“, sagte er, die Wehr sei damit für Einsätze bestens gerüstet.

Neben den Florianis standen auch deren Angehörigen bereit, um ihre Gäste zu bewirten. Das Grillen über den Holzkohlenfeuer übernahm Josef Kröpfl. Dass die Wehr gut in der Bevölkerung verankert ist, zeigten die Besucherzahlen. Reibungslos wurden die Gäste mit Speis und Trank verwöhnt. Es zogen alle an einem Strang und so konnte am Ende des Tages ein tolles Ergebnis erzielt werden.