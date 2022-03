Drosendorf: Jetzt wird endlich wieder gejazzt

„Wir sind so zuversichtlich, dass es eine tolle Saison wird“ – mit diesen Worten freut sich Hannes Fröhlich vom Jazzclub Drosendorf auf den Start des Programms 2022. Und das hat es im ersten Halbjahr gleich mit einigen Krachern auch musikalisch in sich.

Damit sich Musiker und Gäste im Jazzkeller so richtig wohl fühlen, hat der Verein in den vergangenen Monaten ordentlich gearbeitet und den Keller „toll hergerichtet“, sagt Fröhlich. Neben den baulichen Voraussetzungen sieht Fröhlich aber auch jene hinsichtlich Corona durchaus positiv: „Da sind wir optimistisch. Wir glauben, dass wir die Saison ganz normal arbeiten können und es ohne Einschränkungen abgeht. Sowohl unsere Mitglieder und Helfer als auch das Publikum wartet ja schon auf Kultur.“

Der Beweis für letztere Behauptung sieht Fröhlich in den zahlreichen Reservierungen und in den positiven Reaktionen auf das Programm für das erste Halbjahr, das sich durch eine ordentliche Vielfalt auszeichnet (siehe auch Infobox). Man wolle den Gästen das bieten, wofür man da ist: Nämlich gute Jazzmuisk quer durch alle Genres: „Das können wir. Wir sind nicht die Gesundheitspolizei und wollen Impfzertifikate kontrollieren. Wir wollen den Leuten Spaß und Unterhaltung mit Top-Musikern bieten.“

Gestartet wird am 19. März mit „Eldis La Rosa & Colores“. In dieser Formation vereint Eldis La Rosa mit seinem Quartett Jazz, Klassik und Weltmusik zu einer einzigartigen Klangfusion. Mit dem Andi Weiß-Quartett gastiert eine „Avantgarde“-Formation im April im Jazzkeller. Im Mai sorgt der US-amerikanische Saxofonist Tim Armacost gemeinsam mit Alan Bartus (Piano), Philipp Zarfl (Bass) und Klemens Marktl (Schlagzeug) für eine Musik-Reise in die Blütezeit des Modern-Jazz.

Abschluss im Mai ist im Freien geplant

Zum Abschluss des Frühjahrs-Programms bringen die „Vienna Hot Dixxies“ im Juni Dixie-Klänge vom Feinsten ins Waldviertel: „Alles ist drin‘ - wir dixxen den Swing“ macht Fröhlich Lust auf dieses Konzert, bei dem es – das passende Wetter vorausgesetzt – lockeren Jazz-Spaß im Freien geben soll.

