Die 17-Jährige aus dem Bezirk Horn war gegen 14.05 Uhr gemeinsam mit einer gleichaltrigen Freundin mit ihrem Auto auf der August-Bachinger-Gasse unterwegs und wollte nach rechts in die Spitalgasse einbiegen. Dabei dürfte sie das „Vorrang-geben"-Schild missachtet haben und zu schnell in die Spitalgasse eingebogen zu sein. Sie kam auf die Gegenfahrbahn und krachte dort in den Wagen einer 79-jährigen Frau aus dem Bezirk Zwettl, die in der Spitalgasse in Richtung Kieselbreitengasse unterwegs war.

Nach den Zusammenprall schleuderte das Auto der 17-Jährigen einmal um die eigene Achse und stieß gegen zwei in der August-Bachinger-Gasse geparkte Fahrzeuge.

Die beiden Lenkerinnen blieben bei diesem Vorfall unverletzt, die 17-jährige Beifahrerin begab sich selbstständig ins Landesklinikum Horn. Sie klagte über Schmerzen im Genick.

Die beiden Unfallfahrzeuge wurden von der FF Horn bzw. von der Werkstatt vom Unfallort entfernt.