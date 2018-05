Schön langsam wird es fast unheimlich: Die Serie an Röschitzer Siegen bei Weinprämierungen reißt nicht ab. Bei der Retzer Weinwoche holte der kleine, aber feine Weinbauort aus dem Bezirk Horn gleich vier von insgesamt 20 Spartensiegern.

Mit Christoph Berger schaffte es zudem ein Röschitzer Weinbauer unter die Top drei der Winzerwertung. Und diese Platzierung ist besonders hoch einzuschätzen. Um in dieser Wertung in der Spitze mitmischen zu können, muss man eine breite Palette an hervorragenden Weinen zu bieten haben. Denn nur über eine hohe durchschnittliche Bewertung kann man hier vorne mitmischen. Berger sieht in dieser Auszeichnung eine schöne Bestätigung für seine investierte Arbeit in den vergangenen Jahren, nachdem er in der Vergangenheit schon zwei weitere Top-Ten-Plätze erreicht hat. Sein erstes Stockerl kommentierte er gegenüber der NÖN so: „Dieser Erfolg ist eine Bestätigung, dass jeder Wein gepasst hat. Ich sehe ihn auch als Ansporn, genau so hart weiter zu arbeiten.“ Ziel für die Zukunft sei es, diese Wertung sogar zu gewinnen: „Das will jeder Winzer einmal erreichen“, so Berger, der sich in der Vergangenheit auch schon über zwei Sortensiege bei der Retzer Weinwoche freuen durfte.

„Die Röschitzer Winzer sind sehr innovativ. Jeder will besser sein als der andere. Trotzdem vergönnt jeder dem anderen den Erfolg.“Winzerin Regina Stift

Heuer gelang dieses Kunststück Mathias Ruttenstock gleich doppelt. Er holte mit dem „Weinviertel DAC Grüner Veltliner Reipersberg 2017“ nicht nur den „Weinviertler DAC Champion“, sondern mit der „Weinviertel DAC Reserve Galgenberg 2016“ auch den Sortensieg in der Kategorie „Weiß, Reif & Kräftig“. In der Kategorie „Grüner Veltliner Kräftig“ schlug hingegen der Winzerhof Stift zu und holte mit dem „Grüner Veltliner Tante Mitzi 2017“ den Sortensieg.

Dass die Röschitzer aber nicht nur beim Grünen Veltliner absolute Spitze sind, bewies Christian Gruber. Er holte mit dem „Chardonnay Trockenbeerenauslese 2017“ den Sortensieg in der Sparte „Süßwein“ für das Weingut Gruber.

Warum die Röschitzer immer wieder in dieser Breite Erfolge einfahren, bringt Regina Stift vom Winzerhof Stift auf den Punkt: „Die Röschitzer Winzer zeigen sich immer wieder sehr innovativ. Jeder will besser sein als der andere. Trotzdem: Jeder vergönnt es dem anderen, wenn er mit seinen Weinen erfolgreich ist.“