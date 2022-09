Vier Wochen Sperre 2+1-Ausbau auf B2: Umleitung bei Brunn kommt

Am Bild: Rainer Bittermann (Straßenmeisterei Allentsteig), Christoph Berger (Leiter der Straßenmeisterei Allentsteig), Landesrat Ludwig Schleritzko, Straßenbaudirektor Josef Decker, Bürgermeisterin Elisabeth Allram, Sebastian Riegler (Abteilung Landesstraßenbau), Jochen Lintner (Leiter-Stellvertreter der Straßenbauabteilung Waidhofen) und Leopold Leidenfrost (Straßenmeisterei Allentsteig, von links). Foto: NÖ Straßendienst

F ahrten aus dem oberen Waldviertel in Richtung Wien werden für rund vier Wochen etwas länger dauern. Der Grund: Wegen Bauarbeiten im Bereich Wildhäuser bei Dietmannsdorf in der Gemeinde Brunn muss die B2 in diesem Bereich vom 19. September bis 16. Oktober in Fahrtrichtung Horn gesperrt werden.