Kinder erweckten Kirche zu neuem Leben

Auch beim dritten Viertelfestival sorgte die Röhrenbacher Volksschule für einen Höhepunkt im Bezirk Horn. Die Kinder erweckten gemeinsam mit ihren Pädagoginnen die Bürgerspitalskirchze mit Tänzen und Texten zu neuem Leben. „Am Rande der Wirklichkeit – Tro(ü)gerische Randerscheinungen“ lautete das Motto der kreativen Wiedererweckung des heimischen Kunst- und Kulturschatzes.

Vor ihrer Renovierung war die Spitalkirche zu Röhrenbach eine unliebsame Randerscheinung im Ortsbild (die NÖN berichtete). Das ehemals verfallene und jetzt im strahlenden Glanz wiedererstandene Bauwerk bot sich geradezu ideal für die Umsetzung des Kreativprojektes der Volksschule an. „Wir befinden uns am Rande der Wirklichkeit, unglaublich, dass wir hier unter den Fresken von Paul Troger sitzen, die keiner hier in Röhrenbach vermuten würde“, sage Direktorin Regina Hartl. Mit der Performance der Schüler standen nun diese Randerscheinung und auch der Künstler Paul Troger im Scheinwerferlicht. Die Schüler haben das ganze Jahr gemeinsam mit Panart-Künstlerin Silvia Edinger, die eigentlich schon zum „Inventar“ der Schule gehört, und Tanzpädagogin Birgit Ofner, die ebenfalls viele Tanzprojekte mit den Schülern gestaltet hat, an diesem Projekt gearbeitet.

Fiktive Texte holten Troger zurück

Nach dem Einzug der Schüler mit weiß/blauen Luftballons eröffneten die Kinder mit dem Lied „Herzlich willkommen“ gefolgt von der Performance „Barock`n Roll“ die Aufführung. Dann wurden die Kirche und ihre Kunstschätze in den Mittelpunkt gerückt. Die fiktiven Texte waren einzelnen Elementen wie Wolken, Kreuz und Fresken des berühmten Barockmalers Paul Troger gewidmet. Auch Szenen aus dem Fresko wurden unter Anleitung der Pädagoginnen dargestellt. Mit dem Theaterstück und Lied „Dornröschen“ zeigten die Schüler auch ihr schauspielerisches Talent. Zudem haben sich die Kinder im laufenden Schuljahr mithilfe von Fotografie und bildnerischen Techniken vielseitig an das Thema „Randerscheinungen“ angenähert. Mit dem Lied „Mei` Röhrenbach“ endete die großartige Vorstellung.

Die von den Schülern zum Thema gemalten und gezeichneten Bilder wurde zugunsten der Spitalskirche versteigert. Ein riesiger Leporello machte die erarbeiteten Bereiche sichtbar. Das Team des Elternverein hatte abschließende zum Buffet geladen.