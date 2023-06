Eggenburg: Kunst in historischen Räumen

Mit einem Rundgang an acht Orte im Stadtgebiet Eggenburg hatte man so die Möglichkeit mit neuen Augen auf alte Räume und junge Kunst zu schauen. Fotografie, Malerei, Keramik, Musik, Gedichte und textile Kunstwerke luden zum Nachdenken und Diskutieren.

Foto: Petra Hauk

Der Eggenburger Textilkünstler Manuel Wandl präsentierte etwa in der Festkanzlei vor der Stadthalle eine mit Indigo eingefärbte Leinwand-Installation und auf einem Webstuhl-Nachbau aus der frühen Neuzeit sein Schaffen. „Das war einer der ersten Schaftwebstühle in Europa“, erklärt der Künstler, „das war eine Revolution für die Weberei, dadurch wurde das Handwerk um einiges schneller, die Mode opulenter.“ Das I-Phone seiner Zeit quasi? „Definitiv“, lacht Wandl, „vor allem begünstigte er das Aufkommen der Zünfte.“

Warum die Festkanzlei? „Weil sie an der Leinwandbleiche liegt. Wir haben eine sehr alte Textiltradition in Eggenburg und der Name kommt ja daher, dass hier die Leinwand geblichen wurde“, so Wandl. „Da haben wir den Bach mit der Schmida, und nach dem Leinenweben wurden die Bahnen zum Bleichen aufgelegt. Auch bei meiner Installation gehts um diese Thematik. Die Webergasse ist auch nicht zufällig gegenüber. Darauf wollte ich den Fokus legen.“ Wer das vielschichtige Festival verpasst hat, muss leider warten: die nächsten Zwischen:Räume gibt’s wieder 2025.