Horner Gesundheitsplattform feierte Geburtstag

Ihr Angebot sehe sie als Ergänzung zur Schulmedizin, sagt Widhalm. Wer online nach Gesundheitsthemen sucht, werde von Millionen Treffern geradezu erschlagen. Mit ihrer Plattform wolle sie eine „schnelle und regionale Variante“ für die Suche nach Gesundheitsdienstleistern bieten.

Foto: Eduard Reininger

Vor vier Jahren als waldviertel-vital gegründet, wurde die Seite ein Jahr später auf Anfrage von Unternehmern auf Niederösterreich und Wien ausgeweitet. Ziel war und ist es, Ein-Personen-Unternehmen in NÖ und Wien eine Lobby zu bieten, den Gesundheitsdienstleistern eine leistbare Werbemöglichkeit zu bieten und sie so sichtbarer zu machen.

Denn: „Man weiß oft nicht, welche tollen Angebote es gleich um die Ecke gibt. Mit rund 3.800 Besuchern pro Monat sind wir auf gutem Weg, dies zu ändern“, freut sich Widhalm. Diese ersparen sich Fahr- und Recherche-Zeit, um einen für sie passenden Gesundheitsdienstleister in ihrer Nähe zu finden. Ein Veranstaltungskalender sowie der Info-Blog runden das Angebot ab. Für diese Initiative hat Widhalm übrigens den 5. Platz des NÖ-Gründerpreises 2022 gewonnen.

Da in den letzten drei Jahren ein persönlicher Austausch nur sehr eingeschränkt möglich war, bietet Widhalm monatliche Netzwerktreffen an – und zwar für alle an Kommunikation interessierten Personen, egal ob Unternehmer oder Privatiers, die sich austauschen wollen und regionale Vernetzung als wichtig erachten. Das nächste Treffen ist für 4. April in Krems geplant.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.