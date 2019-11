Freude über neuen Sigmundsherberger Nahversorger .

Blasmusik, ein großes Aufgebot an Ehrengästen und zahlreiche Ortsbewohner - die Eröffnung des neuen Nahversorgergeschäfts in Sigmundsherberg wurde zu einem kleinen Volksfest. Bürgermeister Franz Göd zeigte sich angesichts der guten Stimmung sichtlich erleichtert, dass das Projekt Nahversorger in nur fünfmonatiger Bauzeit auf die Beine gestellt werden konnte.