Sigmundsherberg: „Unsere Kinder sind die Besten“

Direktorin Gabi Winkelhofer brachte zunächst einen historischen Abriss über die 1973 gegründete Schule. Damals war nach der Gemeindezusammenlegung kurz davor eine gemeinsame Volksschule für die gesamte Gemeinde eingerichtet worden. Gestartet wurden mit 142 Schülern, heute werden hier 67 Kinder in vier Klassen unterrichtet. Im Rückblick auf die Highlights kam Winkelhofer auf viele Projekte, darunter auch das im Jahr 2000 mit dem NÖN-Leopold prämierte Europa-Austausch-Projekt zu sprechen. Außerdem berichtete Winkelhofer, dass sie selbst gleich drei Jubiläen feiert: Nämlich 25 Jahre als Direktorin, davon 20 Jahre in Sigmundsherberg. Eine Vorlage, die Bürgermeister Franz Göd in gewohnter Charme-Bolzen-Manier veranlasste, zu fragen, ob man damals gleich nach der Pädak Direktorin werden konnte.

Und Göd streute auch den Sigmundsherberg Schülern („Unsere Kinder sind die Besten“) und dem „Lehrer-Dream-Team“ Rosen. Er wies aber auch auf die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde hin. Gefeiert wurde übrigens in der neuen, für 120.000 Euro errichteten „Freiluft-Klasse“, die dann auch gleich von Pfarrer Milo Ambros gesegnet wurde. Und es wäre nicht Franz Göd, wenn er seine Rede nicht auch mit einem Schmäh beendet hätte. Denn er fragte sich, warum nicht er, sondern sein Nachredner Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer mit dem Lied „I bin a schena Hahn“ angekündigt wurde.

Linsbauer zeigte sich dann nicht nur von der Sonne „geflasht“, sondern auch von den Leistungen der Schüler. Bezirkshauptmann Stefan Grusch strich die Bedeutung der Schule als Ort der Sozialisation hervor. Es sei ein Zeichen für die gute Schulgemeinschaft, dass an einem eigentlich schulfreien Tag Eltern anpacken, Lehrer mithelfen und Kinder bereit sind, zu zeigen, was sie drauf haben. Als „eindrucksvoll, was hier passiert“ bezeichnete auch Schulqualitätsmanager Alfred Grünstäudl das Fest. Grünstäudl hatte für die Pädagoginnen auch Anerkennungsurkunden mitgebracht.

Für die „Direktorin mit Herz“ gab es nicht nur von ihrem Lehrerteam, sondern auch von den Schülern kleine Geschenke. Für die musikalische Umrahmung sorgten neben den Schülern übrigens auch „Sigmundsherbergs next Superstar“ Vanessa Blei, die als Sängerin und am Klavier überzeugte, Trompeter Jonas Leb, Wolfgang Waldher am Klavier und die Trachtenmusikkapelle Theras. Bei einer vom Elternverein rund um Harald Müllner organisierten Grillerrei und Weinen vom Röschitzer Winzer Leo Krottendorfer wurde das Fest dann noch gemeinsam mit zahlreichen anderen Schuldirektoren aus dem Bezirk Horn und Pulkau ausgiebig gefeiert.