Alle Jahre wieder veranstaltet die VS Eggenburg eine Weihnachtsfeier - und heuer war sie besonders glanzvoll und berührend.

„Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für einen anderen Menschen nehmen, das Kostbarste ist, was wir schenken können, haben wir den Sinn der Weihnacht verstanden“, meinte Direktorin Sigrid Braunsteiner in ihrer launigen Begrüßungsansprache vor g’steckt vollem Haus.

Herzlich willkommen geheißen wurden nicht nur Eltern und Kinder, sondern auch zahlreiche Ehrengäste, die sich die stimmungsvollen Vorführungen nicht entgehen lassen wollten. So war neben Bürgermeister Georg Gilli auch Meiseldorfs Ortschef Niko Reisel, NMMS-Direktorin Judith Grafinger, Braunsteiners Vorgängerinnen Roswitha Stangl und Elfriede Fleischhacker, Kindergartendirektorin Inge Edlinger, Elternvereinsobfrau Silke Wittmann und Schulqualitätsmanagerin Birgit Dosso im Publikum zu finden.

Krippenspiel als besonderes Highlight

Wie alte Bühnenhasen präsentierten die Kinder ihre perfekt einstudierten Nummern: so zeigten die kleinen Stars der 1a und 1b, dass die Tiere in der Weihnachtsnacht nicht nur sprechen, sondern auch tanzen können, die 2a/b sangen ein tschechisches Weihnachtslied, das von einem ausgelassenen Weihnachtsfest auf einer Wiese mit Honig und Datteln erzählte. Für alle nicht-tschechischsprachigen Zuhörer wurden die wichtigsten Wörter mit Bildtafeln erklärt.

Ein besonderes Highlight war das Krippenspiel der 3a/b, „Der kleine Stern und die Suche nach der Krippe“ und der Weihnachtsklassiker „All I want for Christmas is you“, ein Song für den Musicalstar Sigrid Brandstetter gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen einen Tanz einstudierte. Krönender Abschluss dieser gelungenen Feier: das gemeinsam mit dem Publikum angestimmte „Stille Nacht! Heilige Nacht!“

Gesprächsthema beim anschließenden Punsch und Keksen: die großartige darstellerische Leistung der Kinder, die zum Teil zum ersten Mal Bühnenluft schnupperten.