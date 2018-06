Besuchern wurden viele Shows geboten.

„Augenstern“ - Unsere Lieblingsplätze in Weitersfeld hieß das Viertelfestivalprojekt der Volksschule Weitersfeld. Dazu trafen sich am 8. Juni viele Gäste am Sportplatz.

Viertelfestival-Organisator Stephan Gartner betonte, dass es 17 Schulprojekte von den insgesamt 68 Projekten im heurigen Jahr gibt. Den Besuchern wurden Aufführungen am Sportplatz, im angrenzenden Wald, auf dem Spielplatz und im Turnsaal geboten. Durch das Programm führte Direktorin Andrea Dittrich.