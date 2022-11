Einzigartiges Wohnbau-Projekt in Horn feierte die Dachgleiche .

Eifrig am Bau eines Wohnhauses für 26 Menschen mit Behinderungen wird in der Lazarethgasse in Horn gearbeitet. Wie die NÖN bereits berichtete, errichtet das Diakoniewerk in Horn Wohnplätze für Menschen mit Behinderung. Der Spatenstich für das Projekt fand im Juni statt. Jetzt konnte nach nur fünf-monatiger Bauzeit am 7. November die Dachgleiche gefeiert werden. Marcel Pobaschnig von Leyer und Graf sprach den Gleichenspruch.