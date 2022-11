Märchenhaftes Konzert: Mit Geschichten begeistert

Vollbild

Carmen Gschwandtner (Mitte wurde zur Ehrenkapellmeisterin ernannt. Kapellmeisterin Elisa Helm, Obfrau Victoria Englmaier, Juliane Hofbauer von der BAG Horn-Waidhofen und Bürgermeister Gerhard Lentschig (von links) gratulierten. Geehrt wurden Norbert Rametsteiner, Anton Manhard, Fiona Langthaler, Oliver Stefal und Victoria Englmaier (von links). Mit am Bild: Kapellmeisterin Elisa Helm (3.v.l.), Bürgermeister Gerhard Lentschig (4.v.l.) und Juliane Hofbauer (rechts). Das Leistungsabzeichen in Silber gab es für Anna Giglinger, Simon Pruckner und Hanna Allram (v.l.). Kapellmeisterin Elisa Helm, Bürgermeister Gerhard Lentschig und Juliane Hofbauer (hinten) gratulierten. Obfrau Victoria Englmaier freute sich mit Esthera Moga und Patricia Warnung (von links) über das Leistungsabzeichen in Gold. Gerhard Lentschig und Juliane Hofbauer gratulierten.

