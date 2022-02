Knapp 250 Teilnehmer bei Corona-Demo in Horn, Anrainer verärgert

Der Zug der Demonstranten zog am Nachmittag zuerst vom Festgelände auf den Hauptplatz. Dort trat dann Reinhard Teufel, Landtagsabgeordneter der FPÖ, auf und hielt eine Rede zur geplanten Impfpflicht.

Begleitet wurde der Zug von der Polizei, die im Vorfeld der Demo von bis zu 500 Teilnehmern ausgegangen war. Einige der Teilnehmer weigerten sich, Masken zu tragen. Sie wurden bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Anrainer verärgert

Für Verärgerung sorgte der Demo-Zug bei einigen Anrainern. Vor allem die Tatsache, dass die Demo am Sonntag Nachmittag auch an Einrichtungen wie dem Spital oder dem Pflegeheim vorbeigezogen ist, sorgte für Ärger: "Wenn man weiß, welche Situation die Corona-Pandemie in diesen Häusern verursacht hat, dann kann man über so eine Demonstration nur den Kopf schütteln", wandte sich etwa ein Horner noch während der Demo an die NÖN-Redaktion.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden