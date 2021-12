ÖVP Horn: Urgesteine treten ab

Neben Alexander Nerradt verlassen auch zwei ÖVP-Urgesteine die Horner Stadtpolitik. Umweltstadtrat Wolfang Welser und Gemeinderat Paul Klinger werden sich aus dem Gemeinderat zurückziehen.

Er empfinde seinen Rückzug als „persönlichen Befreiungsschlag“, sagte Welser zur NÖN. Er habe schon länger geplant, noch während der laufenden Periode zurückzutreten, bei einem Urlaub sei ihm im Gespräch mit seiner Frau klar geworden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür sei. Die Politik werde immer fordernder und anstrengender. Auch seine Pensionierung vor zwei Jahren habe nicht dazu geführt, dass er mehr Zeit für sich und seine Familie habe, meint der 64-Jährige weiter. „Mit Ausschüssen, Stadtrat, Gemeinderat und sonstigen Sitzungen hast du fast täglich einen Termin“, lässt er Einblicke in einen Politikeralltag zu.

Welser bleibt auch in „Ruhestand“ aktiv

Auch wenn er sehr an seiner Tätigkeit für „meine Horner Bürger“ gehangen sei, sei es Zeit, jetzt auf sich und seine Familie zu schauen, so der passionierte Segler, Ski- und Radfahrer. Leichter falle ihm diese Entscheidung, da er wisse, dass es in der Horner ÖVP genug jüngere Kandidaten gebe, die künftig gute Arbeit für Horn leisten werden.

Ganz verabschieden kann sich Welser, der seit 2010 im Gemeinderat saß und seit 2011 das Umweltressort leitete, von seinen zahlreichen Tätigkeiten aber doch nicht. Er hat Bürgermeister Jürgen Maier angeboten, auch künftig bei Veranstaltungen als Moderator sowie als Vertreter der Gemeinde im Gemeindeverband Horn, wo er auch Obmann-Stellvertreter ist, weiter zu machen. Auch seine neue Rolle als Seniorenbund-Obmann wolle er mit großem Engagement angehen. Außerdem: „Ich habe Horner Vereinen immer gerne geholfen, das werde ich auch künftig tun.“ So war er etwa am Wochenende auch als Moderator beim Tischtennis-Top-12-Turnier in der Sporthalle im Einsatz.

Bürgermeister Maier: Nachfolge bleibt noch offen

Nach fast 14 Jahren in der Horner Gemeindepolitik geht mit Jahresende auch Paul Klinger, der vor wenigen Wochen seinen 60. Geburtstag gefeiert hatte. Er habe schon im Sommer Bürgermeister Maier von diesem Schritt in Kenntnis gesetzt. Klinger macht für seine Entscheidung zeitliche Gründe geltend. Er sei an einem Boot in Kroatien beteiligt, wolle künftig mehr Zeit beim Segeln verbringen. Zeit, die er künftig nicht mehr für die Arbeit und Sitzungen in diversen Ausschüssen aufbringen könne. „Dort passiert ja die eigentliche Gemeindearbeit. Es wäre den Kollegen in diesen kleinen Gremien gegenüber nicht fair, wenn ich da nicht mit voller Kraft dabei sein könnte“, sagt Klinger, der zuletzt als Mobilitätsbeauftragter, als Organisator der Feiern zum 1. Mai oder im Fahrplandialog engagiert war.

Rückblickend strich Klinger genauso wie Welser hervor, dass sich durch die Arbeit im Gemeinderat viele Freundschaften ergeben hätten: „Auch die Zusammenarbeit im Verkehrsausschuss mit SPÖ und FPÖ war sehr gut, da haben wir einiges weiter gebracht“, sagt Klinger.

Da Welser und Klinger ihren Rücktritt erst mit 31. Dezember eingereicht haben, wird die Nachbesetzung noch nicht bei der kommenden Gemeinderatssitzung am 21. Dezember fixiert. Wer den beiden nachfolgen wird, ist laut Bürgermeister Jürgen Maier aktuell noch offen.