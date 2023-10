Frauenhofen: Fast eine Mille für Brückensanierung

In der Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen überspannt eine Brücke die Große Taffe im Zuge der Landesstraße L 8020. Die Brücke wird nun saniert. Die Arbeiten werden von der Porr Bau GmbH durchgeführt. Gestartet werden die Arbeiten am 30. Oktober, sie sollen im Juni 2024 abgeschlossen werden.

„Die Brücke wurde 1955 als einfeldriges Stahlbetonplattenbalkentragwerk mit einer Gesamtstützweite von 11m errichtet, “ berichtete Benjamin Anibas, NÖ Brückenbau. Im Zuge der periodischen Brückenüberprüfung wurden Zeit- und Witterungsschäden an der Brückenausrüstung (Randbalken, Fahrbahnbelag, Abdichtung- und Entwässerungssystem, Geländer) sowie massive Betonschäden an der Tragkonstruktion festgestellt. Deshalb hat der NÖ Straßendienst beschlossen, das bestehende Brückenobjekt durch die Errichtung einer neuen Brücke zu ersetzen. „Die Landesstraße L 8020 ist im betroffenen Bereich durchschnittlich mit 2.500 Fahrzeugen am Tag frequentiert“, erklärte Jochen Lintner von der NÖ Straßenbauabteilung.

Der Brückenneubau umfasst den Rückbau der Bestandsbrücke und an Ort und Stelle wird anschließend ein neues Integrales Stahlbetonbrückenobjekt mit einer Fahrbahnbreite von 7 m errichtet. „Die Randbalken werden in Abstimmung mit der Gemeinde entsprechen den aktuellen Bedürfnissen des Fußgängerverkehrs gestaltet. Dabei wir auch auf eine mögliche barrierefreie Nutzung besonderes Augenmerk gelegt“, betonte Bürgermeisterin Gabriele Kernstock.

Die Gesamtkosten von 980.000 Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen. Zur Gewährleistung der Leichtigkeit, Sicherheit und Flüssigkeit des Straßenverkehrs wird dieser während der gesamten Bauzeit örtlich umgeleitet. Der Fußgängerverkehr wird mittels einer Behelfsbrücke aufrechterhalten und die Verbindung für den Begleitweg auf der nördlichen Seite und den Feldweg auf der südlichen Seite der Brücke bleiben ebenfalls erhalten.