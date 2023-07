Gars bekommt ein neues Ärztezentrum

Neues und wertvolles Leben in ein altes Gemäuer bringen: Das wollen Alexander Grimburg und Sabine Hainke. Sie wollen die Villa Parisini in der Kremserstraße in ein modernes Ärztetrentum umgestalten. Und dabei beonders, aber nicht nur, auf Vorsorge-Medizin für Männer setzen.

Warum sie ausgerechnet Gars für dieses Projekt ausgesucht haben, liegt für die beiden auf der Hand. Zum einen befand sich die Villa Parisini schon lange in Familienbesitz, erzählt Alexander Grimburg. Schon sein Urgroßvater habe hier gewohnt. „Es stecken 120 Jahre Familiengeschichte in diesem Gebäude“, sagt er. Das Gebäude diente wärhend der Besatzungszeit auch als Ortskommandatur der Roten Armee. Jetzt habe es eine gute Gelegenheit gegeben, es wieder in Besitz zu bekommen. Und außerdem: „Die Leute hier brauchen Ärzte. Wir wollen hier ein besonderes Angebot schaffen“, ergänzt Hainke.

In diesem Ärztezentrum soll das Hauptaugenmerk auf dem Thema Prävention liegen. Angedacht ist es, hier Internisten, Kardiologen oder Orthopäden arbeiten zu lassen. „Wir wollen hier jene Sparten abdecken, die es braucht, um gesund zu bleiben“, sagt Hainke. Und dieses Thema Prävention würde sich gut in das Garser Angebot mit den Themen Reha und Burn-Out einfügen. Aber nicht nur mit den Reha-Kliniken, sondern auch mit dem La Pura ließen sich gute Synergien heben, glauben Grimburg und Hainke. So könnten sich Gäste, die aus anderen Gründen in Gars sind, sich im neuen Ärztezentrum auch gleich hinsichtlich Darm oder Herz-Kreislauf behandeln lassen. „Wir sehen das ganzheitlich, wir sehen uns nicht als Konkurrenz zu bestehenden Angeboten. Wenn die Leute schon hier vor Ort sind, dann bieten wir ihnen eine Ergänzung an“, sagt Hainke. Das mache im Sinne einer effizienten Medizin durchaus Sinn.

Synergien mit Reha und La Pura gewünscht

Und noch eine Lücke wollen die beiden mit ihrem Angebot schließen. Denn während Gars wegen des La Pura hauptsächlich für Frauen interessant sei, wolle man im neuen Ärztezentrum den Fokus auch auf die Behandlung von Männern legen. Damit wolle man auch dazu beitragen, die Marke Gars in Hinsicht Gesamtmedizin stärken. Die Themen Ernährung und Entgiftung sollen dabei ganz oben stehen, „ohne den anderen Instituten damit in die Quere zu kommen“, so Hainke.

So wolle man nicht nur „echte Facharztkompetenz in der Region“ schaffen, sondern auch Zusatznutzen für die Klienten der Reha-Kliniken und des Frauen-Ressorts bieten. Aber auch für Touristen in der Region wollen Grimburg und Hainke ein interessantes Angebot schnüren. So soll es möglich sein, sich im Rahmen eines Urlaubs in der Region einen Tag lang im Ärztezentrum durchchecken zu lassen. Durch das Angebot von mehreren Fachärzten auf engem Raum und guter Terminkoordinierung könne das möglich sein. „Und dann können die Leute ihren Urlaub mit gutem Gewissen genießen“, hoffen die beiden, die dazu auch Kooperationen mit touristischen Betrieben andenken.

Ein weiterer Schwerpunkt, der hier angeboten werden soll, liegt auf Kinder und Diabetes. Denn: „Die bringt man weg, wenn man will“, ist sich Hainke sicher. Da dabei aber die gesamte Familie hinter den betroffenen stehen müsse, wolle man ein Angebot für Familien schnüren.

„Soft-Renovierung“: Start noch im Herbst

Das Bestandsgebäude soll übrigens im Original erhalten werden. Die Sanierung dieses Gebäudes wird Teil eins der Bauarbeiten umfassen und soll im Herbst diesen Jahres starten. Hier sind Böden und Fließen noch intakt, man könne sich daher auf eine „Soft-Renovierung“ Heizung, Elektrik und Fenster beschränken. Hier sollen künftig etwa Besprechungsräume für die Ärzte sowie Geräteräume und Therapieräumlichkeiten untergebracht werden. Im oberen Bereich wollen Grimburg und Hainke für sich auch einen Wohnbereich schaffen. Den Hauptteil der Bauarbeiten wird aber der über die Kremserstraße zugängliche Neubau für sich in Anspruch nehmen. Hier sollen bis zu zwölf Ordinationsräume geschaffen werden, während im Haupthaus sieben zu finden sein werden. Die Ordinationsräumlichkeiten könnten auch tageweise vermietet werden, etwa an Ergo- oder Physiotherapeuten.

Verbunden werden sollen die beiden Gebäude laut Grimburg und Hainke über einen kleinen Aufzug, von dem aus man vom barrierefreien Neubau in das erste Obergeschoß der Villa Parisini gelangen soll.