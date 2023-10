Horn: Die „Lutz-Kreuzung“ wird umgebaut

Umgebaut werden soll der Kreuzungsbereich der B2 und der B34, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den Verkehrsfluss zu verbessern, gibt der NÖ Straßendienst in einer Aussendung bekannt. Gestartet werden sollen die Bauarbeiten am Montag, 9. Oktober. Erste Vorbereitungsmaßnahmen sind bereits angelaufen. Dauern sollen die Baumaßnahmen bis Mitte November. Während dieser Zeit wird der Kreuzungsbereich komplett gesperrt. Auf der B2 sollen aber immer zwei Spuren für den Durchzugsverkehr offen bleiben.

Einer der Hauptpunkte der Umbaumaßnahmen ist der Wegfall des Linksabbiegerstreifens aus der Prager Straße kommend auf die B2 in Richtung Wien. Damit wird künftig die Auffahrt aus dem Gewerbegebiet und aus der Prager Straße in Richtung Wien nur noch über den Kreisverkehr beim ÖAMTC und die Anschlussstelle „Horn Mitte“ möglich sein. Daher wird sich das ohnehin schon hohe Verkehrsaufkommen in diesem Teil der Prager Straße - inklusive Staus und Problemen bei der An- und Abfahrt zu Geschäften - weiter steigern.

Der Plan für die Umgestaltung der "Lutz-Kreuzung" bei Horn sieht "Freie Fahrt" auf der B2 nach Wien sowie aus dem Gewerbegebiet in Richtung Brunn vor. Die Grünphasen auf der B2 in Richtung Brunn und hinein ins Gewerbegebiet sollen ausgedehnt werden. Der Linksabbieger aus der B34 in Richtung Wien fällt hingegen weg. Foto: NÖ Straßendienst

Durch den Wegfall der Abbiegemöglichkeit in Richtung Wien wird es künftig „Dauergrün“ auf der B2 aus dem oberen Waldviertel kommend in Richtung Wien geben. Ebenfalls „freie Fahrt“ wird es dann auch geben, wenn man aus dem Gewerbegebiet kommend auf einem Beschleunigungsstreifen, der neu errichtet werden soll, auf der B2 in Richtung Brunn unterwegs ist. Für Fahrzeuge, die auf der B2 aus Richtung Wien ins obere Waldviertel unterwegs sind oder in die B34 ins Gewerbegebiet einbiegen wollen, soll sich die Dauer der Grünphasen im Kreuzungsbereich erhöhen.

Wegfallen wird auch die Ausfahrt „Am Kuhberg“, über die man aus Richtung Wien kommend zur Firma Lutz bzw. in die Scheibenstraße in Richtung Frauenhofen kommt.