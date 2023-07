Röschitz: Die nächsten Straßenbauarbeiten stehen an

Die Gemeinde Röschitz hat in den vergangenen Jahren den Siedlungsausbau in Röschitz und Roggendorf ordentlich vorangetrieben. Jetzt ist es an der Zeit, die Siedlungsstraßen in den beiden Orten (in Röschitz den Wiesenweg, den Blumenweg und „Am Sonnfeld“, in Roggendorf den Retsinaweg) auch baulich entsprechend zu gestalten. Geschehen soll das laut Bürgermeister Christian Krottendorfer ab Ende August bzw. Anfang September in zwei Tranchen. Der Gemeinderat vergab in seiner Sitzung am 6. Juli den Auftrag für die erste Tranche über 165.000 Euro an die Firma Held & Francke. Die Kosten für die zweite Tranche im kommenden Jahr soll in ähnlicher Höhe liegen.

Vergeben wurde in der Sitzung auch ein Auftrag über 31.000 Euro an die Firma Bitubau für Güterwegesanierungen im gesamten Gemeindegebiet.

Gemeindeamt: Raus aus Öl, rein in Pellets

Aber auch im Röschitzer Gemeindeamt wird demnächst nicht nur an den Schreibtischen gearbeitet. Denn hier wird die Heizung von Öl auf Pellets umstellt, wie Krottendorfer erklärt. Eigentlich habe man schon früher aus Öl aussteigen wollen, die explodierenden Energiepreise haben das Projekt dann aber verzögert. Jetzt wurde die Umstellung vom Gemeinderat aber abgesegnet. Der Auftrag über knapp 37.000 Euro für den Einbau der Pelletsheizung wurde an die Eggenburger Firma Neumayer vergeben. Den Abbau und das Zerschneiden der Öl-Tanks wird von der Firma Stark aus Irnfritz übernommen, die Kosten dafür betragen knapp 2.100 Euro. Die Umbauarbeiten, um ein Pelletslager einrichten zu können, werden von den Mitarbeitern des Bauhofs erledigt.