Kulturelle Perlen

Die 1973 verstorbene Ingeborg Bachmann zählte zu den bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts. Als Schriftstellerin, Essayistin und Hörspielautorin war Bachmann unter anderem für die gesellschafts- und frauenspezifischen Aspekte in ihren Werken bekannt.

Dieser herausragenden österreichischen Autorin widmeten Schauspielerin Anne Bennent und Akkordeonvirtuose Otto Lechner ihren Kulturabend in der Burg Gars. Unter dem Übertitel „Musik und Poesie“ boten die beiden in Gars/Thunau beheimateten Künstler einen Streifzug durch das lyrische Schaffen Ingeborg Bachmanns. Alternierend zu den von Otto Lechner in dessen unnachahmlichen Stil interpretierten Akkordeonstücken las Anne Bennent mit großer Leidenschaft, Emotionalität und stimmlicher Präsenz aus ausgewählten Gedichten und Erzählen von Ingeborg Bachmann wie „Das erstgeborene Land“, „Liebe dunkler Erdteil“ oder aus dem Zyklus „Das dreißigste Jahr“. Das Publikum dankte für diese kulturelle Perle bei herrlichem Sommerwetter mit großem Beifall und stehenden Ovationen.

Und eine weitere kulturelle Perle steht bevor: Giuseppe Verdis „Aida“ hat am Samstag, 15. Juli, um 20 Uhr Premiere. Bereits am Donnerstag, 13. Juli, ebenfalls um 20 Uhr, geht der imaginäre Vorhang bei der Generalprobe auf, für die im Büro am Hauptplatz oder an der Abendkassa Karten um 20 Euro erhältlich sind.

Seit gut zwei Wochen laufen die Proben oft bis Mitternacht und darüber auf der großen Bühne der Oper Burg Gars, die mit über zehn Tonnen Sand in eine Wüste verwandelt wird. Mit Feinfühligkeit und kreativer Energie arbeitet Regisseur Philipp Harnoncourt mit einem internationalen Ensemble, darunter „Gars-Kenner“ Oscar Marin aus Spanien als „Radames“, Li Keng aus Taiwan als „Aida“ oder Nana Dzidziguri aus Georgien als „Amneris“. Gespielt wird jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag vom 18. Juli bis zum 5. August.