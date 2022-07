Opernspektakel Gars steht vor der Tür

Auf diesen Moment haben Intendant Johannes Wildner und sein Team lange gewartet: Auf der Burg Gars wird seit einigen Tagen endlich an Georges Bizets Meisterwerk „Carmen“ geprobt – gemeinsam mit einem hochkarätigen Sängerensemble aus aller Welt! Frei von Einschränkungen kann die Oper in diesem Sommer endlich als das Spektakel erlebbar gemacht werden, das sie ist – mit großem Chor, großem Orchester und einer spektakulären Inszenierung.

Die Garser „Carmen“-Inszenierung weist wahrscheinlich die bewegteste Vorbereitungsgeschichte seit Bestehen der Opernfestspiele in der Burg Gars auf. Ursprünglich bereits für die Saison 2020 geplant, starteten die Organisation und Konzeption der Inszenierung bereits im Sommer 2019. Doch dann kamen ein erstes und wider Erwarten ein zweites Pandemiejahr, was dazu führte, dass die Oper zunächst auf 2021 und schließlich auf 2022 verschoben werden musste.

Solch eine immer wieder unterbrochene Vorbereitung bringt natürlich im Opernbetrieb gewisse Herausforderungen mit sich, weiß Johannes Wildner: „Natürlich ist es ein Kraftakt, ein Opernensemble über einen längeren Zeitraum zusammenzuhalten. Die Hauptproblematik ist, dass alle Künstler in derselben Situation sind und seit zwei Jahren Termine immer wieder neu koordinieren mussten. Die Arbeit in der Branche ist sehr dynamisch geworden.“

Proben auf der großen Bühne bereits angelaufen

Neben organisatorischen Aspekten habe sich aber auch die künstlerische Konzeption seit Planungsbeginn verändert. „Kunst verändert sich ständig. Das ist auf den ersten Blick verwunderlich, weil das Kunstwerk an sich dasselbe bleibt. Aber vollendet wird es erst dadurch, dass es interpretiert, wahrgenommen und rezipiert wird. Dabei kann das jeweilige Zeitgeschehen natürlich nicht unberücksichtigt bleiben. Bei den Vorbereitungen im Herbst 2019 hatten wir einen gänzlich anderen Blickwinkel als ein halbes Jahr später am Beginn der Pandemie, die uns plötzlich mit einem völlig neuen Gefühl für Probleme konfrontiert hat. Und vor Kurzem kam der Ukraine-Krieg, der unsere Perspektive unter anderem im Hinblick auf militärische Macht als todbringendes Element der Auseinandersetzung grundlegend verändert und unzählige Fragen aufgeworfen hat. All das wirkt sich permanent auf die künstlerische Auseinandersetzung mit einem Stück aus“, gibt Wildner Einblick.

Die Vorfreude auf die Umsetzung der Oper sei im gesamten Team sukzessive angewachsen und mache sich bei den angelaufenen Proben aktuell eindeutig bemerkbar, so der Intendant: „Es ist unglaublich, welche Spielfreude und welcher Einsatz in die laufenden Proben gesteckt werden – darauf haben wir so lange gewartet – endlich ,Carmen‘ in unserer Burg! Unser Publikum erwartet ab 14. Juli ein wahres Feuerwerk der Opernkultur!“

