Anruf mit Privathandy bringt Dealerduo aus dem Bezirk Zwettl zu Fall

Nach einer intensiven Internetrecherche setzten zwei 19-Jährige aus dem Bezirk Zwettl ihren Plan, mit dem Handel von Suchtgiften (unter anderem Speed, Ecstasy-Tabletten, Kokain und Amphetamin) schnelles Geld zu machen, in die Tat um: Über Ebay erwarben sie zwei holländische SIM-Karten und eröffneten auf einen Fakenamen einen Internet-Account. Über diesen bestellten sie dann bei einem holländischen Dealer. Der schickte die georderten Suchtmittel zu einem Paketweiterleitungsdienst nach Kiefersfelden in Deutschland. Von dort ging die heiße Fracht nach Wien. Bezahlt wurde mit Bitcoins, um die Zahlungsflüsse anonym zu halten.

Insgesamt erfolgten fünf Lieferungen an das Duo in Wien unter den zugelegten Fakenamen. Zwei Lieferungen wurden in Deutschland gestoppt und sichergestellt. Dem clever vorgehenden Duo unterlief dann ein verhängnisvoller Fehler. Als eine Lieferung nicht erfolgte, fragte ein Waldviertler per Anruf mit seinem Privathandy nach und brachte die Ermittler damit auf die richtige Spur.

Das bislang unbescholtene Duo zeigte sich vor Gericht geständig und beteuerte: „Sind jetzt clean und wollen arbeiten gehen.“ Es wurde wegen Suchtgifthandels zu je drei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

