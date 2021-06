„Es war eine Kurzschlussreaktion. Ich war verzweifelt. Meine Beziehung ist in die Brüche gegangen und ich habe alles verloren. Ich war in einem emotionalen Ausnahmezustand“, schilderte eine 24-Jährige vor Gericht ihren Gefühlszustand im vergangenen Jahr. Sie gab dann zu, dass sie als Angestellte eines Marktes in Eggenburg an der Kassa Retourwaren gebucht und sich dann die Auszahlungsbeträge zugeeignet habe. Insgesamt steckte die Angestellte 6.636 Euro ein, die sie, wie sie vor Gericht beteuerte, bereits zurückgezahlt habe.

Neben der Schadensgutmachung zeigte die 24-Jährige Reue und Einsicht: „Es tut mir wirklich sehr leid. Ich weiß heute nicht mehr, was da über mich gekommen ist. Ich habe dort fünf Jahre glücklich gearbeitet und nach dieser Aktion den Job verloren. Bei einer Inventur sind meine Manipulationen aufgeflogen. Ich bin weggezogen und habe zum Glück eine neue Arbeit gefunden.“

Die bislang unbescholtene und reumütige Waldviertlerin kam mit einer Diversion glimpflich davon: Das Strafverfahren gegen sie wird nach der Erbringung von 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit eingestellt.