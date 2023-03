Seit 15 Jahren Jazz vom Feinsten für Horn

Mit viel Schwung startet der Verein „Jazz W4“ in die neue Saison – die insgesamt 15. des 2008 gegründeten Vereins. Ausgerichtet werden die Konzerte wieder im „Vereins-Domizil“ im Tonkeller des Horner Kunsthaues.

Und auch 15 Jahre nach der Gründung beweist das Jazz W4-Team rund um Obfrau Sabina Dallamassl, dass es jung geblieben und vielen Jazz-Richtungen gegenüber aufgeschlossen ist. Wie allen anderen Kulturveranstaltern habe die Pandemie dem Verein zwar zugesetzt, erklärt Dallamassl, die auch für die Programmgestaltung verantwortlich ist. Die besondere Atmosphäre im Tonkeller habe sich aber bei vielen Gästen herumgesprochen und so mancher Jazzer nehme daher auch eine weite Anreise für ein Konzert nach Horn auf sich. Und das aus ihrer Sicht zurecht, denn: „Beim Niveau spielen wir weit oben mit“, unterstreicht Dallamassl. Die Stammgäste hätten das Programm mit geformt „und auch bei moderner Musik läuft keiner weg“, sagt die Obfrau mit Augenzwinkern.

Beim Publikum gebe es große Neugier und Offenheit, ergänzt sie. Ziel des Vereins sei es, Jazzern eine Bühne in Horn zu bieten – nicht nur Stars, sondern jungen Talenten. Mit diesem Konzept könne Jazz W4 punkten und sich von anderen Veranstaltern absetzen, sieht Dallamassl einen Grund für die Erfolgsgeschichte. Stolz sei sie, das alles über die Jahre ehrenamtlich gestemmt zu haben und so fortsetzen zu können.

Auftaktkonzert am 17. März mit New-Orleans-Jazz

Gestartet wird die heurige Veranstaltungsreihe übrigens mit dem „Wild Cats Orchestra“ am 17. März um 20 Uhr im Kunsthaus. Die Band bringt laut Dallamassl „unsterbliche Melodien“ wie „O When The Saints“, „Saint Louis Blues“ oder „Down By The Riverside“, und damit Tanz- und Unterhaltungsmusik des New Orleans-Jazz auf die Bühne. Vorverkaufskarten gibt es bei BMW Dallamassl, in der Raiba Horn und über Whats App bei Sabina Dallamassl (0664/2780503).

