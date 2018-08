Die gewerberechtliche Verhandlung im Zuge des Bauverfahrens war bereits, jetzt wartet man die Einspruchfrist ab. Die Rede ist vom geplanten Dorfzentrum.

Das Haus integriert vieles: Veranstaltungssaal mit Küche, Platz für die Jugend und den Nahversorger. Vorgesehen ist sogar ein Multifunktionsraum, den der Versicherungsvertreter genauso nutzen kann wie die Masseurin.

Die Kombination ergab sich aus den Workshops, in denen Bewohner Wünsche aussprachen. Es stellte sich heraus: Die ältere Generation habe Hemmungen, die mobile Fußpflege oder Massage-Therapie ins eigene Haus zu lassen. „Ich wäre als Bürgermeister nicht darauf gekommen“, erzählt Niko Reisel.

„Nicht nur Horn oder Eggenburg haben Anspruch auf ein Dorfzentrum. Gerade kleine Gemeinden werden totgeschwiegen.“Niko Reisel

Er kann sich ein Rotationssystem vorstellen: Versicherungsmakler an einem, Masseur am anderen Tag. Der Bedarf sei gegeben. Denkbar sei auch ein Langzeitmieter. Darüber hinaus soll das Dorfhaus ein Treffpunkt werden, bei Festlichkeiten oder eben beim Greißler.

Das Einbeziehen der Bürger erachtet der Gemeindechef als wertvoll. „Es ist eine andere Art der Gemeinschaft, identitätsstiftend sowieso. Alle übernehmen Aufgaben.“ Florian Eder, Obmann des Dorferneuerungsvereins, ist vom Tatendrang begeistert. Das habe sich gerade beim Abriss des alten Gebäudes neben dem Feuerwehrhaus gezeigt. Die Truppe wird bei der Errichtung genauso anpacken.

Kaufkraftanalyse beim Verkehrsknotenpunkt

Das Zurückholen eines Nahversorgers, der seit 15 Jahren in Klein-Meiseldorf fehlt, fußt nicht nur auf Bewohner-Wünsche. Das Handelshaus Kiennast aus Gars am Kamp erstellte eine Kaufkraftanalyse. Das Ergebnis stimmt optimistisch, dass das Geschäft gut laufen wird. Dass laufend Fahrzeuge an der Baustelle vorbeifahren, sieht Eder als Bestätigung: „Man merkt, wenn man hier steht: Das hier ist ein Verkehrsknotenpunkt.“

Reisel ist sich sicher, dass das Projekt diskutiert werde, wenn auch nicht direkt mit ihm. Aber: „Nicht nur Horn oder Eggenburg haben darauf Anspruch“, betont der Bürgermeister. „Gerade die kleinen Gemeinden werden totgeschwiegen.“ Ein Dorfhaus „in vertretbarer Größe“ könne einen Impuls geben.

„Nächstes Jahr um diese Zeit können wir reingehen“, freut er sich schon darauf. Reisel rechnet mit einem positiven Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Horn. Die formale Genehmigung steht und die Einspruchsfrist endet demnächst. Die Ausschreibung des Generalunternehmens soll im September erfolgen, der Spatenstich im Herbst. Zwölf Monate schätzt Reisel die Bauphase ein.