Keine Diskussionen über Voranschlag in Horn

Vor der „großen Rochade“, dem Wechsel in der ÖVP-Fraktion – die NÖN berichtete –, wurde die letzte Gemeinderatssitzung dieses Jahres einmal mehr Pandemie-bedingt mit Abstand im Vereinshaus abgehalten. Während die mit Jahreswechsel Ausscheidenden, nämlich Umwelt-Stadtrat Wolfgang Welser und Mobilitäts-Gemeinderat Paul Klinger anwesend waren, ließ sich Alexander Nerradt entschuldigen.

Kernpunkt dieser Sitzung war der Voranschlag 2022. „Der Voranschlag wurde nach Gesprächen mit den Vorsitzenden der Gemeinderatsausschüsse und den Ortsvorstehern sowie unter Berücksichtigung des Beratungsgesprächs mit dem Vertreter der Abteilung Gemeinden des Amtes der NÖ Landesregierung ordnungsgemäß erstellt“, leitete Finanz-Stadtrat Heinrich Nagl seine profunden Ausführungen über das umfangreiche Zahlenwerk ein.

2022 „Erhebliche Beträge“ für das Landesklinikum

Er wies dabei auf „erhebliche Beträge“ für das Landesklinikum hin, die knapp über zwei Millionen für den NÖKAS (Niederösterreichischer Krankenanstaltensprengel) ausmachen plus weitere 335.000 Euro als Standortbeitrag. Darüber hinaus waren mehr als 1,2 Millionen Euro als Sozialhilfebeitrag und 231.000 Euro für die Jugendwohlfahrtsumlage zu veranschlagen.

Der Finanzierungshaushalt mit operativer und investiver Gebarung, also Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungs- bzw. Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (Darlehen, Tilgungen) umfasst für das kommende Jahr zusammen 24,1 Millionen an Ein- und 25,8 Millionen Euro an Auszahlungen, was ein Minus von 1,7 Millionen Euro (Zahlen jeweils gerundet) ergibt. Der Schuldenstand wird im Jahr 2022 von 13,8 auf 15,4 Millionen Euro zu Jahresende steigen. „Aber wir machen keine Schulden aus Jux und Tollerei“, sagte Nagl im NÖN-Gespräch, „wir investieren in die Infrastruktur und nachhaltige Werte.“ Und nennt als Beispiel den Ankauf des Kindergartens Mödringerstraße und das Projekt Stadtsee.

Die Gesamtsumme der laut Voranschlag aufzunehmenden Darlehen beträgt knapp drei Millionen für den Hochwasserschutz Mödring, eine halbe Million für die Öffentliche Beleuchtung, 1,5 Millionen für das Erholungszentrum Stadtsee sowie für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 240.000 bzw. 345.000 Euro.

Jürgen Maier: „Weiterhin 143 Dienstposten“

Der Voranschlag wurde ohne Diskussion ebenso einstimmig genehmigt wie der Dienstpostenplan, über den Bürgermeister Jürgen Maier referierte: „Im Vergleich zum Dienstpostenplan 2021 treten keine Veränderungen ein. Es sind weiterhin 143 Dienstposten bei 123 verschiedenen Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern vorgesehen, 54 in Voll- und 86 in Teilzeitbeschäftigung, dazu ein freier Dienstnehmer.“