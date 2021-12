Schuldenberg in Gars wächst um über 50 Prozent

Mit zwei Dringlichkeitsanträgen startete Bürgermeister Martin Falk die letzte Gemeinderatssitzung dieses Jahres – wieder bedingt durch die Pandemie mit großem Abstand im Festsaal der Mittelschule. Wichtigster Tagesordnungspunkt war aber der Voranschlag für das kommende Jahr.

Die „Dringlichen“ betrafen einerseits Auftragsvergaben für die Mehrzweckhalle, andererseits einen Mietvertrag zwischen einer Ärztin und der Gemeinde im Rathaus. Der wurde allerdings im nicht öffentlichen Teil behandelt.

Investitionen von fast acht Millionen Euro vorgesehen

Daniela Groll (ÖVP), die das Finanzresort führt, erläuterte das umfangreiche Zahlenwerk, das sich aus dem Ergebnis-, dem Finanzierungs- sowie dem Vermögenshaushalt zusammensetzt. „Im Finanzierungshaushalt, der den Geldfluss der Gemeinde darstellt, ergibt sich in der operativen Gebarung ein Überschuss von 1,3 Millionen Euro“, so Groll, „in der investiven Gebarung, also Investitionen in langfristige Vermögen, ein Minus von rund 6,3 Millionen, woraus sich ein negativer Saldo von fünf Millionen ergibt.“ Daraus resultiert auch der Anstieg der Schulden von 8,8 Millionen zum Jahresanfang 2022 auf 13,7 Millionen Euro zu Jahresende.

Die größten „Brocken“ an Investitionen im nächsten Jahr sind das Feuerwehrhaus Gars mit 4,2 Millionen, wobei die Gemeinde neben ihrem Drittel auch vorerst das des Landes finanzieren muss (das dritte Drittel steuert die Feuerwehr selbst bei), die Abwasserbeseitigungsanlage mit rund 2,7 Millionen, die neue Mehrzweckhalle mit 430.000, der Straßenbau mit 200.000 sowie die Kamp-Revitalisierung mit 100.000 Euro – insgesamt sind fast acht Millionen für 2022 vorgesehen.

Die einzige Wortmeldung dazu kam von SPÖ-Fraktionsführer Josef Wiesinger, der alle Mandatare aufforderte, sich aktiv dafür einzusetzen, dass die rund 1.500 Zweitwohnsitzer angesprochen werden sollen, in Gars ihren Hauptwohnsitz zu begründen. „Wir erhalten Bundesertragsanteile von jeweils rund 1.500 Euro für die 3.500 Hauptwohnsitzer. Wenn wir nur die Hälfte der Zweitwohnsitzer umstimmen könnten, hätten wir 750.000 Euro mehr zur Verfügung.“ Verhaltene Kritik äußerte er, dass im Voranschlag keine Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele enthalten sind und dass es schon seit längerer Zeit keine Umweltberichte gegeben habe.

Falk sah positiv, dass es trotz der Krise eine Steigerung bei der Kommunalsteuer auf 1,1 Millionen gegeben habe, was für den Wirtschaftsstandort Gars spreche. „Unsere Firmen sind sehr innovativ, und durch Erweiterung bei zwei Unternehmen werden weitere Arbeitsplätze entstehen.“

Zusätzliche Mittel für den Bau der Mehrzweckhalle

Neue Auftragsvergaben bei der Mehrzweckhalle wurden notwendig, weil – die NÖN berichtete – die für den Innenausbau zuständige Firma in Konkurs gegangen ist. Der Vergabevorschlag von kpp consulting Krems, die das Vorhaben begleitet, wurde einstimmig angenommen. In Medientechnik, Elektro- und Haustechnikinstallationen sowie Verkleidungsarbeiten fließen insgesamt rund 98.000 Euro.