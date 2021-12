Drosendorf: Alle für das Budget 2022

Keine großen Diskussionen gab es bei der Gemeinderatssitzung am 9. Dezember. Auch beim Voranschlag für 2022 herrschte Einstimmigkeit, lediglich der im Vergleich zu den Vorjahren mit 15.000 statt 150.000 Euro angesetzte Investitionsbetrag für das Terrassenbad wurde von Marlene Briebauer (Frische Liste) hinterfragt. Bürgermeister Josef Spiegl (ÖVP) begründete dies damit, dass in den vergangenen Jahren mehr Geld für das Terrassenbad budgetiert aber dann nicht investiert wurde und dies seitens des Landes kritisiert worden sei. Man habe den Posten daher niedriger angesetzt, um einerseits dieser Kritik zu entgehen, andererseits bestehe dadurch dennoch die Möglichkeit, Arbeiten im Bad durchzuführen: „Wenn wir dann mehr investieren, können wir das dann immer noch erhöhen“, so Spiegl.

Wie Finanzstadtrat Fritz Stark (ÖVP) erläuterte, sind in der investiven Gebarung neben dem Kanalprojekt (Seite 31) der Straßenbau mit 300.000 Euro (davon 70.000 Euro für die Siedlung Siegfeld), der Wegebau mit 35.000 Euro und der Bauhof (30.000 Euro) weitere größte Punkte. Auch die Projekte an der Planerwehr und der Spitalmühle sind mit jeweils 150.000 Euro budgetiert, ob sie umgesetzt werden, wurde aber noch nicht fixiert.

Schuldenstand steigt auf fast 5 Mio. Euro

Der Schuldenstand wird wegen der Kanalsanierung und damit verbundener Darlehensaufnahmen von 3,86 auf 4,93 Mio. Euro steigen.

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurden Subventionen für das Jahr 2022. Die Feuerwehren der Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf erhalten insgesamt 1.760 Euro, die weiteren Vereine insgesamt 5.100 Euro. Zudem wurde beschlossen, dass es 2022 keine Erhöhungen bei Steuern, Gebühren, Abgaben und Hebesetzen geben wird.