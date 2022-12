Gemeinderat Horn: Budget nicht grün genug?

Werbung

Der Horner Gemeinderat segnete den Voranschlag für das Jahr 2023 ab. Bürgermeister Gerhard Lentschig (ÖVP) sprach Kassenverwalter Karl Schneider großes Lob für die Erstellung des „Zahlen-Konvoluts der Extraklasse“ aus.

Die Details führte der für die Finanzen zuständige Vizebürgermeister Heinz Nagl (ÖVP) aus. Im Ergebnishaushalt weist der Voranschlag Erträge von 20,75 und Aufwendungen von 21,04 Mio. Euro und somit ein Nettoergebnis von -282.000 Euro aus. Im Finanzierungshaushalt gibt es in der operativen Gebarung (Einzahlungen: 20,52 Mio. Euro, Auszahlungen 19,59 Mio. Euro) einen positiven Saldo von 929.000 Euro. Bei der investiven Gebarung bringen Einzahlungen von 538.000 Euro und Auszahlungen von 2,28 Mio. Euro einen Saldo von -2,28 Mio. Euro. Der Finanzierungshaushalt weist somit einen Gesamtsaldo von -1,35 Mio. Euro aus. Zusammen mit dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von 348.000 Euro ergibt sich ein Gesamtsaldo von 1,70 Mio. Euro.

Insgesamt sollen 2023 Darlehen in Höhe von 984.000 Euro aufgenommen werden. 310.000 Euro entfallen auf den Kindergarten in der Mödringer Straße, 130.000 Euro auf den Straßenbau, 219.000 Euro auf den Hochwasserschutz in Mödring, auf die Wasserversorgung 110.000 Euro und den Kanal 215.000 Euro.

Als einziger Mandatar verweigerte Grünen-Sprecher Walter Kogler-Strommer seine Zustimmung. Der Voranschlag biete aus seiner Sicht wichtigeren Themen – dem Radwege-Ausbau, der CO₂-Reduzierung oder dem Ausbau-Stopp für Erdgas, zu dem Kogler-Strommer zu Sitzungsbeginn auch mit einem „Dringlichen“ gescheitert war – keinen Platz. „Der Umweltschutz fehlt komplett. Für Radwege haben wir 8.000 Euro budgetiert, für den Straßenbau aber 470.000, weitere 97.000 für den Güterwegebau“, begründete er.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.