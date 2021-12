Eine Million für neues Dorfhaus in Straning-Grafenberg

In der Gemeinde soll nächstes Jahr nach langer Planung ein Millionenprojekt angegangen werden. Die Katastralgemeinde Wartberg bekommt ein neues Dorfgemeinschaftshaus. Das Gebäude soll dabei gleich mehrere Funktionen vereinen. Die Feuerwehr erhält dadurch einen neuen Standort, als auch der Musikverein ein neues Probenlokal. Ein kleinerer Veranstaltungsraum ist ebenfalls geplant, ebenso soll der Proberaum für Feiern herhalten dürfen.

„Wir werden nächstes Jahr mit der Errichtung starten und hoffen, dass der Rohbau zu dieser Zeit 2022 fertig ist“, erzählt Bürgermeister Andreas Fleischl. Eine Million Euro stehen dafür im Voranschlag. Insgesamt hofft Fleischl, dass die Gesamtkosten nicht 1,2 Millionen Euro übersteigen. „Aus jetziger Sicht dürfte das aber vermutlich nicht zu halten sein. Die Baukosten verändern sich ständig“, meint er.

Private Baulandreserven sollen reduziert werden

Alles in allem ist der Bürgermeister aber zufrieden mit der aktuellen Finanzlage in der Gemeinde. „Die Zuweisungen von Land und Bund waren jetzt auch nicht schlechter als in den Vorjahren. Die negativen Prognosen haben sich nicht bewahrheitet“, sagt der Bürgermeister.

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung war der Voranschlag natürlich das große Thema. Neuigkeiten gibt es aber auch beim Thema Bauland. So wurden einige Flächenumwidmungen in Wartberg und Straning durchgeführt. In Wartberg speziell will sich die Gemeinde um den Ankauf weiterer Privatgründe bemühen.

„Viel Bauland ist in Privatbesitz. Wir würden gerne die Menge dieser unverwendeten Baulandreserven reduzieren“, betont Fleischl. „Baulücken“ gäbe es neben Wartberg aber in so ziemlich allen Katastralgemeinden. Zumindest in Wartberg hofft der Bürgermeister, vier bis fünf weitere Baugrundstücke schaffen zu können.