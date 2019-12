Ordentlich Schulden abbauen – das ist das Ziel der Marktgemeinde Pernegg für das Jahr 2020. Laut Voranschlag für das kommende Jahr, der bei der Gemeinderatssitzung vom 20. Dezember einstimmig beschlossen wurde, soll sich der Schuldenstand im kommenden Jahr von 6 Mio. Euro auf knapp 4,5 Mio. Euro verringern.

„Operative Gebahrung“: Plus von 66.000 Euro

Ein Löwenanteil der Schuldentilgung von insgesamt 1,6 Mio. Euro wird dank der Fördergelder in Höhe von 1,4 Mio, Euro, die die Gemeinde für den Bau des neuen Kindergartens aus dem ELER-Fonds der EU erhält, möglich sein, wie Bürgermeister Franz Huber berichtete. Für dieses Projekt war im Vorjahr ein Darlehen über 1,3 Mio. Euro aufgenommen worden, die Differenz von 100.000 hatte die Gemeinde aus anderen Mitteln vorgestreckt.

In der „Operativen Gebahrung“ weist der Voranschlag Einnahmen in Höhe von 1,64 Mio. Euro und Ausgaben in Höhe von 1,57 Mio. Euro auf. Dadurch ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 66.000 Euro. Eine Tatsache, die Huber nicht überbewerten wollte: „Durch die neue Darstellung, in der die Voranschläge jetzt gemacht werden müssen, haben wir nicht mehr Geld in der Tasche. Es heißt weiterhin, entsprechend hauszuhalten.“

In der „Investiven Gebahrung“ sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1,87 Mio. Euro ausgewiesen, wobei der bereits durchgeführte Kindergarten-Neubau mit 1,4 Mio. Euro hier den Löwenanteil einnimmt. Der Straßenbau ist hier mit 100.000 Euro veranschlagt.