Gemeinde Röhrenbach hat 2023 viel vor

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 war das wichtigste Thema der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres 2022 in der Gemeinde Röhrenbach. Der Gemeinderat stimmte – wie allen anderen Tagesordnungspunkten – einstimmig zu.

Das Projekt Dorfstraße in Röhrenbach wird im Budget für 2023 mit 760.000 Euro veranschlagt. Dafür wird ein Darlehen aufgenommen werden, das sich im Schuldenstand von insgesamt 1.541.900 Euro niederschlägt. Weitere Kostenpunkte sind der Zubau der Taverne mit 100.000 Euro (für Archiv und Lager), Güterwegebau und -sanierung mit 75.000 Euro, Siedlungs-Wasserbau mit 100.000 Euro sowie der Ankauf eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges für die Feuerwehr Tautendorf zum Preis von 120.500 Euro. „Unser Haushaltspotenzial von 55.900 Euro lässt uns dennoch Spielraum für die Planung weiterer Projekte“, erklärt Bürgermeister Gernot Hainzl.

Eines dieser Projekte könnte der Breitbandausbau in der Dorfstraße sein, der in Kooperation mit der Gemeinde Brunn geplant ist. Ein Grundsatzbeschluss hierfür wurde in der Sitzung gefasst, die Kostenschätzung beträgt 50.000 Euro. Details dazu werden von Hainzl für Jänner erwartet. Auch die Sanierung der Spitalkirche mit 10.000 Euro wurde im Budget berücksichtigt.

„Wir werden natürlich auch die möglichen Fördermittel bei unseren Vorhaben beantragen“, ist Hainzl zuversichtlich, dass sich die veranschlagten Beträge noch zugunsten der Gemeinde verändern könnten.

Dass mit dem Gemeindebudget gut gewirtschaftet wird, zeige auch der Nachtragsvoranschlag für 2022, der ebenfalls in der Sitzung beschlossen wurde. Der veranschlagte Schuldenstand von 1.198.100 Euro konnte im Nachtragsvoranschlag auf 968.600 Euro gesenkt werden.

Neben der Anpassung der Kanalbenutzungsgebühren standen die Förderrichtlinien der Gemeinde für die Errichtung von PV-Anlagen und Regenwasser-Rückhaltemaßnahmen auf der Tagesordnung. Außerdem wurden Subventionen in Höhe von insgesamt 8.300 Euro an elf Vereine vergeben. Auch der Ankauf von zwei Klimatickets zum Preis von je 915 Euro (stehen ab 1. Februar für die Gemeindebürger zur Verfügung) wurde beschlossen.

