Mit einem Scherz eröffnete Bürgermeister Jürgen Maier in Anspielung auf mehrere Tagungen die letzte Gemeinderatssitzung, die – wiederum mit Abstand – im großen Saal des Vereinshauses abgehalten wurde: „Die Sitzung ist zweifach außerordentlich, zum einen, weil es eine eingeschobene ist, zum anderen, weil es keine Dringliche der Grünen gibt. Danke Walter.“ Gemeint war natürlich Walter Kogler-Strommer, der wie alle anderen dazu lächelte …

Kein Scherz, sondern totaler Ernst war der erste und wichtigste Tagesordnungspunkt betreffend das Freibad Horn. Dazu führte Finanz-Stadtrat Heinrich Nagl aus, dass im Zuge der Neugestaltung des Freibadareals und der Öffnung der Badeteiche für die Horner Bevölkerung geplant sei, das bestehende Buffet bzw. den Gastronomiebereich neu zu errichten. „Dazu“, so Nagl, „muss eine Immobiliengesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet werden, die den Neubau eines ganzjährig geführten Gastronomiebetriebes errichtet, der dann an einen Betreiber verpachtet wird.“

„Das ist das erste Projekt, das die Stadtgemeinde Horn mit privater Beteiligung durchführt.“ Bürgermeister Jürgen Maier

Neugründung: HSN Immobilien GmbH. Diese neue Gesellschaft, die HSN Immobilien GmbH mit Sitz in der Canisiusgasse 1, weist drei Gesellschafter auf. Das sind die Stadtgemeinde Horn mit 24,9 Prozent, die Novum Locations Gmbh (die das Canisiusheim betreibt, mit Geschäftsführer David Lieberherr) und die Hornox BeteiligungsgmbH (Geschäftsführer Thomas Barta) mit jeweils 37,55 Prozent. Im Verhältnis dieser Anteile wird auch das Stammkapital von zusammen 38.000 Euro eingezahlt (8.964 bzw. je 13.518 Euro). Die drei Gesellschafter werden der neu zu gründenden HSN Darlehen in der Höhe von jeweils 150.000 Euro (abzüglich der oben erwähnten Einzahlungen) gewähren. Alleiniger Geschäftsführer wird David Lieberherr, die Investitionssumme für die Errichtung des Gastronomiegebäudes wird auf 1,8 Millionen Euro geschätzt. Das Areal stellt die Stadtgemeinde, die natürlich auch Stimmrecht in der HSN hat, zur Verfügung.

Premiere. „Das ist das erste Mal, dass die Stadt ein Vorhaben mit privater Beteiligung durchführt“, meinte Maier. „Ergänzende Beschlüsse werden uns noch die nächsten Sitzungen begleiten.“ Wie das neue Projekt aussehen soll, ließ er sich noch nicht entlocken: „Erst, wenn der Gesellschaftervertrag unterzeichnet ist.“ Und das soll (nach Redaktionsschluss) am Dienstag, 1. Juni, sein.