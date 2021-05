Die Badesaison nimmt – trotz schlechtem Wetter – im Bezirk Horn Fahrt auf. Die NÖN hat den Überblick.

Freibad Horn: Großer Umbau für Zukunft geplant. Unverändert werden die Besucher des Horner Freibads dieses vorfinden, wenn sie es am Samstag, 22. Mai, ab 9 Uhr – sofern es die Witterung zulässt – besuchen. „Wir haben seit Abschluss der letzten Saison keine Investitionen getätigt, weil ja in absehbarer Zeit eine Umgestaltung ansteht“, berichten der für das Bad zuständige Vizebürgermeister Gerhard Lentschig und Stadträtin Maria van Dyck. „Wie dieser Umbau aussehen wird, darüber gibt es noch viele Gespräche.“ Herausgeputzt und für die Gäste bestens gerüstet ist das Bad aber allemal.

Bademeister überprüft „3-G-Regel“. Allerdings haben die Badegäste einige Regeln zu beachten, die zum Teil schon aus dem Vorjahr bekannt sind. „Neu ist heuer, dass Personen nur nach der bekannten ,3-G-Regel‘ Einlass finden, also Genesen oder Geimpft oder Getestet“, erklärt Stadtamtsdirektor Matthias Pithan. „Die Bademeister werden das beim Eintritt überprüfen.“ Wegen einer eventuellen Registrierung wartet man noch auf eine Verordnung des Gesundheitsministeriums, ebenso, wie man mit Attraktionen wie Rutsche, Kletteranlage im Wasser, Bootsverleih usw. umgeht. Ansonsten gelten die Vorschriften wie Hände desinfizieren, zwei Meter Abstand halten, FFP2-Maske bei der Kantine (hier wird nur eine Ausgabe erfolgen) und im WC. Pithan: „Selbstverständlich werden schon allein wegen der Vorbildwirkung alle Mitarbeiter Masken tragen und darauf achten, dass die Besuchergrenze von 700 nicht überschritten wird.“

Sigmundsherberg: Buffet-Dach noch undicht. Intensiv laufen auch in Sigmundsherberg die Vorbereitungen auf die Badesaison. Neu im Freibad ist heuer ein Sonnensegel über dem Kinder-Becken, das sich bei aufkommendem Wind selbst zusammenrafft. Außerdem wurden laut Bürgermeister Franz Göd ein paar Kleinigkeiten im Buffet-Bereich verändert, vor allem auch mehr Sitzmöbel angeschafft, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

Auf dem Kantinendach wird demnächst eine Solaranlage in-stalliert, über die künftig die Warmwasseraufbereitung erfolgen soll, erzählt die für das Bad zuständige Geschäftsführende Gemeinderätin Eva Nendwich. Auf diese Anlage sowie auf notwendige Sanierungsarbeiten am Buffetdach muss allerdings wegen der akuten Lieferprobleme bei Baumaterial derzeit noch gewartet werden. Der Start in die Badesaison soll aber dennoch – wenn es das Wetter zulässt – im Juni erfolgen.

Gars: Sicherheit hat Priorität. Das Sport- und Erlebnisbad Gars startet wie bereits berichtet mit einem „Tag der offenen Tür“ am 19. Mai in die Saison. Das Einhalten sämtlicher Corona-Sicherheitsmaßnahmen ist für Bäder-Referent Josef Wiesinger das Non-plus-ultra der heurigen Badesaison, daher sind auf der Liegewiese etwa 700 Personen, im Sportbecken etwa 60 erlaubt. Große Investitionen in das Bad gab es heuer nicht.

Neuer Pächter, viele Investitionen. Einiges neu ist im Freibad Eggenburg. Mit Özel Muhammet und Erol Altindas gibt es nicht nur, wie die NÖN berichtete, neue Pächter für die Bad-Kantine, das Team rund um Stadtrat Stefan Jungwirth hat auch „viel Herzblut, Zeit, Schweiß und Arbeitseinsatz für die kommende Saison investiert“, sagt Jungwirth. Startschuss für die Badesaison in Eggenburg ist der 22. Mai. Dafür wurde die Rutsche auf Hochglanz poliert, neue Sonnenschirme als Schattenspender angekauft, die Sitzbänke saniert und ein neues Wasserspiel installiert.

Start in Langau, in Geras öffnet auch der Campingplatz. Ebenfalls wieder in die Saison startet am 19. Mai das Freizeitbad in Langau – zumindest der Gastronomie-Betrieb. Den Badespaß werden am Bergwerkssee vorläufig wohl nur die „Härtesten“ genießen. Die Saisonkarten für den Badespaß am Bergwerkssee kosten 44 Euro (Familienkarte: 77 Euro).

Das Geraser Waldbad wird laut Bürgermeister Johann Glück dann aufgesperrt, wenn es wettermäßig passt. Bereit für die Saison ist man allemal, alle notwendigen Instandhaltungsarbeiten sind durchgeführt. Die Gastronomie hat schon seit vorigem Wochenende das Abholservice gestartet, richtig durchstarten wird die Gastronomie nach der offiziellen Öffnung in diesem Bereich am Mittwoch.

Geöffnet ist dann auch der Campingplatz. Damit hat man laut Glück mit der Minigolfanlage und der Möglichkeit, im Waldbad zu fischen, wieder ein breites Freizeitangebot, um „einen ordentlichen Sommer in Geras zu verbringen“.

Freibad Weitersfeld sperrt im Juni auf. Noch etwas Geduld wird man haben müssen, wenn man im Freibad Weitersfeld in die kühlen Fluten eintauchen will, sagt Bürgermeister Reinhard Nowak. Wegen des herrschenden Wetters gebe es keinen Druck, man wolle sich jetzt noch mit den aktuellen Voraussetzungen für den Badebetrieb auseinandersetzen und schauen, wie man ihn corona-tauglich über die Bühne bringen kann. Aber: „Das ist uns im Vorjahr gelungen, das werden wir auch heuer schaffen“, so Nowak.