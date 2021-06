Nur mehr drei Wochen bis zur Premiere am 15. Juli von Mozarts „Entführung aus dem Serail“ auf der Burg Gars, die Proben laufen daher auf Hochtouren. „Allerdings derzeit – und seit Ende Mai – zumeist online, ich bin von meinem Wohnort Mödling mit den Sängern in Berlin, Düsseldorf, Rouen, Wien, ja sogar mit Yaoundé, der Hauptstadt von Kamerun, verbunden“, erzählt Intendant Johannes Wildner. Aber ab dem 1. Juli steht das Ensemble auf der Garser Bühne.

Wie die NÖN bereits ausführlich berichtete, ist die „Garser Entführung“ eine eigens geschaffene Fassung mit sechs Sängern und einem Streichquintett, die Mozarts Singspiel auf das Drama einer Frau, die zwischen zwei Männern steht, hin ausrichtet. Die ursprünglich galante „Carmen“ wurde ja bekanntlich aufgrund der Pandemie um ein weiteres Jahr, nämlich auf 2022, verschoben.

Die Öffnung der Bühnen ab dem 1. Juli, wie sie von der Regierung verkündet wurde, und die eine volle Besetzung der Zuschauerplätze erlaubt, freut Wildner zwar, aber er ist trotzdem vorsichtig.

„Corona ist noch nicht vorbei, und ein Zurückfahren im Herbst durchaus möglich. Außerdem glaube ich auch, dass die Menschen vorsichtig bleiben und lieber Abstand halten.“ Dem wird natürlich auch – auf zum Teil neuen Sesseln – Rechnung getragen. „Wir sind da eher konservativ und verfolgen die Vorgaben mit Akribie, riskieren nichts, damit sich das Publikum bei uns wohlfühlen kann.“

Wildner wie sein Team sind, so sagt er, voll motiviert und sind überzeugt, dass die Burg Gars, die zum Serail, dem Palast des Sultans, wird, die bisherige Erfolgsgeschichte weiterführen wird. „Nur das Wetter kann uns noch einbremsen …“

Poesie, Konzert und zwei Kabarett-Abende

Auf die Sommersaison freut sich auch Remigius Rabiega vom Veranstalter bestmanagement, dessen Stars ab Mitte August zu sehen (und hören) sind. Den Auftakt macht Konstantin Wecker am Freitag, 13. August, und bringt eine „Poesie mit Cello und Klavier“. Ihm folgt eine Woche später das Erfolgsduo „Pizzera&Jaus“, deren Konzert am 20. August schon so gut wie ausverkauft ist und deshalb ein zusätzlicher Abend am 19. August eingeschoben wurde. „Auch dafür sind schon an die 500 Karten verkauft“, weiß Rabiega. „Wer dabei sein will, sollte sich beeilen.“

Den Abschluss bilden zwei Kabarett-Abende: Am 20. August ist „Callboy“ Gernot Kulis in Gars und bringt „Best of 20 Jahre Ö3 Callboy“, eine Woche später der unvergleichliche Stimmenimitator Alex Kristan mit „Jetlag für Anfänger — Wer schläft, verliert“.

Tickets für alle Abende auf der Burg gibt es im Garser Kartenbüro (Hauptplatz 80, Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr), telefonisch unter 02985/33000, per Mail office@operburggars.at oder auf www.operburggars.at.