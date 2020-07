Der Mann war am 11. Juli gegen 15.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Josef-Deimel-Straße Richtung stadteinwärts unterwegs. Zur gleichen Zeit lenkte eine 56-jährige Wienerin ihren Pkw von der Industriestraße kommend in Richtung Josef-Deimel-Straße und wollte in diese nach links abbiegen.

Der 28-Jährige dürfte offensichtlich die dort geltende Rechtsregel missachtet oder übersehen haben und stieß gegen den von rechts kommenden Wagen der 56-Jährigen.

Die Wienerin erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen im Hals-Nackenbereich und begab sich selbständig ins Landesklinikum Horn.