Die 72-Jährige war am 19. Oktober gegen 11.25 Uhr auf der Johann Leidenfrost Straße unterwegs und wollte links in die Pulkauerstraße einbiegen. Laut Polizei missachtete sie das "Vorrang Geben"-Schild, achtete nicht auf den Querverkehr und kollidierte mit dem vorbeifahrenden Auto einer 62-Jährigen, die auf der Pulkauerstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs war.

Beide Frauen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landesklinikum Horn gebracht. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.